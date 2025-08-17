غادر الحياة لينقذ ابنه… نقابة المهن السينمائيّة تعلن تفاصيل عزاء تيمور تيمور

أعلنت نقابة المهن السينمائيّة موعد ومكان عزاء مدير التصوير تيمور تيمور، الذي غادر الحياة في الساعات الأخيرة بعد أن غرق في مياه رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال محاولته إنقاذ ابنه من الغرق. وأكدت النقابة أنّ العزاء سيُقام اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية، بالقاعة الكبرى.

وفور انتشار خبر الوفاة، عمّت حالة من الحزن والذهول مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نعاه زملاؤه من الوسط الدرامي والسينمائي برسائل مؤثرة.

المخرج أحمد خالد موسى أعلن الخبر عبر صفحته الشخصية قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له.”

كما كتبت الممثلة ياسمين عبد العزيز: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. أطيب قلب ومن أنبل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، الرجاء الدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر.”

فيما نعت الممثلة يسرا صديقها بكلمات مؤثرة جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الضحكة لم تفارق وجهك يا تيمور، صدمتني وفجعني خبر رحيلك، ربنا يرحمك ويصبر أهلك وأحباءك. واعتذرت عن حضور العزاء لوجودها خارج البلاد.”

أما الممثل أحمد السقا فكتب: “هتوحشني يا صاحبي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبرنا على فراقك.”

ونشرت الممثلة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بالراحل وأرفقتها برسالة حزينة: “الله يرحمك ويثبتك عند السؤال يا أطيب وألطف زميل وصديق، كسرت قلوبنا برحيلك.”.

ومن جانبه قال المخرج مجدي الهواري: “الأب الذي عاش لينقذ أمه، ورحل وهو ينقذ ابنه.”

كما كتب الممثل ياسر جلال: “تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة أخي وصديقي العزيز مدير التصوير تيمور تيمور، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

في حين عبّرت الممثلة إلهام شاهين عن ألمها قائلة: “الغالي الطيب النقي، صاحب أجمل ضحكة.. صدمتنا برحيلك كبيرة، رحمك الله وجعل مثواك الجنة.”

رحل تيمور تيمور تاركًا وراءه أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفه، بعدما قدّم حياته فداءً لابنه.