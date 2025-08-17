غنت لزياد رحباني.. لقطات من حفل أصالة ببيروت بعد غياب أكثر من 20 عام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 02:10 مساءً - بعد غياب طويل تجاوز الـ 20 عاماً، عادت الفنان أصالة لجمهورها اللبناني بحفل غنائي مميز على مسرح Forum De Beyrouth، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل كبير مع أغانيها المميزة التي اشتهرت بها خلال مشوارها الفني.

ومن المعروف عن أصالة أنها تحب دائماً أن تعبر عن مشاعرها، وهو ما ظهر في حفلها الأخير ببيروت، حيث قالت للحضور عشرات المرات "بحبكن" و "اشتقتلكن"، كنوع من الترحيب والتأكيد على سعادتها الكبير بالجمهور الكبير الذي تجاوز عدده ال 5 آلاف.

بدأت أصالة الحفل بكلمات مؤثرة عبرت عن حبها واشتياقها للبنان وبيروت خاصةً وأنها غابت عن لقائهم لسنوات طويلة، وكانت أولى الأغاني التي قدمتها للحضور "يسمحولي الكل".

بعد سنوات من الغياب.. الفنانة #أصالة تحيي حفلها الأول في بيروت على مسرح "Forum De Beyrouth".@AssalaOfficial pic.twitter.com/nzIlfBqG5B — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 16, 2025

تفاعل المشاهير مع حفل أصالة

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

على مسرح فوروم دو بيروت، النجمة #أصالة توجه رسالة لجمهورها مع بداية حفلها قائلة: "هذه الليلة ليست عادية"، لتشعل الأجواء بحضورها وصوتها المميز.#أصالة_في_بيروت @AssalaOfficial pic.twitter.com/AFimGYCiRE — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 16, 2025

أبرز أغاني الحفل

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)تواجد في الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير، كان من بينهم نور علي التي ظهر تفي إحدى المقاطع وهي تتفاعل مع أغنية "شكراً"، ذلك إلى جانب حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، ولعل أبرز الحاضرين النجم معتصم النهار والفنانة نادين الراسي، اللذان عبرا عن سعادتهما بوجودفي بيروت، كما جلست ابنتها شام الذهبي وزوجها في الصفوف الأولي، ليشاركاها فرحة العودة بعد سنوات طويلة من الغياب.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)قدمت أصالة لجمهورها في الحفل أغنيات مميزة من ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي صدر قبل نحو شهرين، حيث أدت العنب الساقع ومش وحشة، إضافة إلى مقطع من أغنية ضريبة البعد، واستعادتمجموعة مميزة من أرشيفها الغنائي القديم، وقدمت بنت أكابر وآسفه وشو بدك وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما عبرت أصالة عن حبها للرموز الفنية الراحلة، وقدمت أغنية "اشتقنا كتير" للراحل زكي ناصيف، وقدمت أنا اللي عليكي مشتاق للراحل جوزيف صقر، من ألحان زياد الرحباني، وأكدت على محبتها لزياد وتأثرها الكبير بروحه الفنية، ويعتبر حملها للعلم اللبناني خلال الحفل واحدة من اللقطات المميزة التي تصدرت الترند.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

أصالة تعبر عن سعادتها بحفل بيروت

يابيروت ياحبيبتي وكأنّه هالليله حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين وهالليله بحياتي تاريخ ..معك اليوم رح أبدى بدايه جديده رح جدد أحلامي وعلّي سقف طموحاتي وأشكر ربي جمعنا سوا .. pic.twitter.com/9Kx3hPVOKO — Assala (@AssalaOfficial) August 16, 2025

قبل صعودعلى المسرح، أكدت على سعادتها بتحقيق حلمها الذي انتظرته منذ سنوات طويلة، ونشرت عبر حسابها على موقع التدوينات إكس صورة إطلالتها وكتبت تعليق قالت فيه: "يابيروت ياحبيبتي وكأنّه هالليله حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين وهالليله بحياتي تاريخ..معك اليوم رح أبدى بدايه جديده رح جدد أحلامي وعلّي سقف طموحاتي وأشكر ربي جمعنا سوا "، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المنشور وأكدوا على سعادتهم بعودتها لجمهورها اللبناني. — Assala (@AssalaOfficial)

قد يعجبك أصالة تضع حداً لعادة غنائية رافقتها لسنوات والسبب غير متوقع

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».