استعدادات لنقل حياة الفهد إلى الخارج لاستكمال العلاج

تجهيز إجراءات سفر حياة الفهد للخارج

حفيد حياة الفهد: حالتها مستقرة.. وأمورها طيبة

تفاصيل الحالة الصحية لحياة الفهد

أوضح خالد العبيد، في رسالة صوتية، نُشرت عبر الحساب الرسمي للفنانة حياة الفهد، على "إنستغرام"، أنّ الأسرة حاليًا تنوي سفرها إلى الخارج واستكمال رحلة العلاج، إذ هناك استعدادات قائمة حاليًا بشأن تجهيز الأوراق المطلوبة والإجراءات الخاصة بالسفر.وبعث حفيد، رسالة إطمئنان إلى جمهورها، موضحاً على آخر التطورات المتعلقة بحالتها الصحية، قائلًا: "جمهور الفنانة القديرة، أحب أطمنكم إنّ حالتها مستقرة الحين، وأمورها طيبة إنّ شاء الله من بعد الجلطة الدماغية التي تعرضت لها، وحاليًا بنجهز أوراق علاجها بالخارج.. نشكر جهود وزير الصحة ووزير الإعلام على اهتمامهم، وأيضًا نشكر الطاقم الطبي بمستشفى جابر الأحمد الصباح على ما بذلوه من رعايتهم، وأطلب من جمهورها الكريم ما ينسوها من الدعاء.. مشكورين على اهتمامكم".وكان يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانةقد كشف عن تطورات حالتها الصحية، حيث قال: "بعد أسبوعين من دخولها المستشفى لإجراء عملية قسطرة، تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى إصابتها بجلطة دماغية، وعلى الرغم من أن حالتها كانت مستقرة في البداية، إلا أنها تدهورت بشكل مفاجئ، مما استدعى نقلها إلى العناية المركزة".

وأكد أن في بداية مرضها لم يرد أحد من أفراد أسرتها إعلان الأمر نظرًا للحفاظ الدائم منهم على خصوصية العائلة، ولكن مع تدهور الحالة فضلنا إعلان الأمر بعد إستئذان عائلتها وذلك من أجل دعمها من قبل جمهورها ومحبيها بالدعوات والتمنيات لها بالشفاء العاجل، مناشدًا بعدم الالتفات لأي شائعات تخص الفنانة أو حالتها الصحية أو أخذ أي أخبار منسوبة إلى أي صفحات أو مواقع، مشددًا أن الصفحة الوحيدة المخولة لأي أخبار تخصها هي الصفحة الرسمية لمؤسسة الفهد.

منع الزيارة عن حياة الفهد بأمر الأطباء

وفي بيانٍ رسمي، أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه، أن الحالة الصحية للفنانة تستدعي رعاية طبية دقيقة، موضحاً أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكلٍ كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.

وطالب الاتحاد جمهور ومحبي حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل؛ مؤكداً أنها في أمَسّ الحاجة للدعم المعنوي؛ حتى تعود إلى أسرتها ومحبيها بكامل صحتها وعافيتها. وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان "بيان بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد": "نَودّ إعلام الجمهور الكريم بأن الفنانة القديرة حياة الفهد، نائب رئيس الاتحاد، قد تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى؛ حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبيّن إصابتها بجلطة. وبأمر من الطبيب المعالِج، تم وضعها بالعناية الفائقة. والتزاماً بتعليماته؛ حيث قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة؛ حرصاً على صحتها وسلامتها". وأضاف البيان: "نرجو من جميع محبيها الكرام، احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الحرجة، ونؤكد أننا سنوافيكم بآخر التطورات الصحية أولاً بأول، كما سيتم الإعلان عن إمكانية الزيارة في الوقت الذي يسمح به الطبيب المعالج، إن شاء الله".

وتابع البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يمُنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية، ونتمنى من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء التام؛ فهي بأمَس الحاجة له. كما أود أن أشكر باسم أسرتها الكريمة وباسم الاتحاد، معالي وزيري الإعلام والصحة الموقّرين، والطاقم الطبي المعالج، على الاهتمام ومتابعة حالتها الصحية. رئيس الاتحاد خالد الراشد".

