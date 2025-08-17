الملك تشارلز والملكة كاميلا يبكيان بعد توجيه تحية للملك "الشجاع" بمواجهة السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:59 مساءً - دموع الملك تشارلز والملكة كاميلا كانت اللقطة الأبرز لحضورهما الملكي في الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم النصر ونهاية الحرب العالمية الثانية في 15 من أغسطس، حيث قدَّم أحد المحاربين القدامى والناجين من السرطان كلمات مدح ومواساة للملك.

ما الذي أبكى الملك تشارلز والملكة كاميلا؟

View this post on Instagram A post shared by BBC Studios Events Productions (@bbcs_events)

حرص الملك تشارلز والملكة كاميلا على حضور الاحتفال بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في 15 من أغسطس، في حديقة النصب التذكاري الوطني في إنجلترا. وفي أثناء وجودهما، اعتلى الكابتن يافار آباس، البالغ من العمر 105 أعوام، المنصة، حيث اعتذر قبل أن يوجه رسالة شخصية للملك تشارلز. وقال رافعاً يده: "قبل أن أقرأ المقطع، أعتذر عن الخروج عن النص قليلاً لتحية ملكي الشجاع، الذي هو هنا مع ملكته الحبيبة على الرغم من أنه يخضع للعلاج من السرطان".

في تلك اللحظة، بدا على الزوجين الملكيين علامات التأثر وهما يستمعان، كما شُوهدت الملكة وهي تمسح دموعها بمنديل ورقي خلال الحفل. ثم تابع يافار قائلاً إن رحلة السرطان شاركها مع الملك، كونه أحد الناجين منه، وأضاف أن ما يريحه حالياً هو أنه تخلَّص منه منذ 25 عاماً.

وبعد حديثه، صافح يافر كلاً من الملك تشارلز -شُخِّص بنوع غير مُعلن من السرطان العام الماضي- والملكة كاميلا على المنصة، وجلس الملك معه للحديث بعد المراسم.

أعضاء العائلة المالكة البريطانية يحتفلون بيوم النصر

حضر الأمير إدوارد وصوفي، دوق ودوقة إدنبرة، قداساً في النصب التذكاري الوطني الأسكتلندي للحرب في قلعة إدنبرة. كما انضم الأمير ريتشارد وبيرجيت، دوق ودوقة غلوستر، إلى قداسين بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر على اليابان.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يكونا من بين الحضور نظراً لقضائهما عطلة صيفية خاصة مع أطفالهما الثلاثة، ولكنهما أصدرا رسالة مؤثرة أشادا فيها بتضحيات جيل الحرب.

Today, on the 80th anniversary of VJ Day, we remember the courage, sacrifice, and resilience of all who served. Today we especially think of those British and Commonwealth troops who fought in the Asia-Pacific.



We owe an enduring debt to the generation who gave so much, and to… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 15, 2025

كتب أمير وأميرة ويلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، في الذكرى الثمانين ليوم النصر على اليابان، نتذكر شجاعة وتضحيات وصمود جميع من خدموا. واليوم، نفكر بشكل خاص في القوات البريطانية وقوات الكومنولث التي قاتلت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن مدينون بدين دائم للجيل الذي قدَّم الكثير، الذي سنظل ممتنين له دائماً".

