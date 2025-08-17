أصالة تعود إلى بيروت بعد 27 عامًا: الحلم تحقق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:59 مساءً - بعد غيابٍ دام سبعة وعشرين عامًا عن المسرح اللبنانيّ، عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت لتقف مجددًا أمام جمهورها في حفل طال انتظاره، أقيم على مسرح Forum De Beyrouth.

هذه العودة لم تكن مجرد حفلة غنائية عادية، بل حدثًا فنيًا حافلًا بالشجن والحنين، إذ اجتمعت أصالة بجمهور لطالما رافقها منذ بداياتها، واشتاق لصوتها على خشبة المسرح اللبناني الذي شهد لحظات مهمة من تاريخها الفني.

إطلالة مشرقة تجمع بين الفخامة والرقي

أصالة شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورًا من إطلالتها المميزة، حيث تألقت بفستان راقٍ من تصميم اللبناني كريكور جابوتيان، المعروف بابتكاراته التي تجمع بين الفخامة والرقي.

الإطلالة لاقت إعجاب الجمهور ورواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورها بكثافة، معتبرين أن أصالة أرادت أن تكرّم بيروت بوقفة أنيقة تليق بمكانتها الفنية والتاريخية.

#أصالة تفتتح حفلها في "فوروم دو بيروت" بأغنية "يسمحولي الكل"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ القاعة بالتصفيق والهتاف.

افتتاح الحفل بأغنية "يسمحولي الكل"

افتتحت أصالة الحفل بكلمات مؤثرة عن اشتياقها للبنان وبيروت، على أنغام أغنيتها الشهيرة يسمحولي الكل، وسط تصفيق أكثر من ستة آلاف من محبيها.

تكريم زياد الرحباني وزكي ناصيف وفهد بلان

قدمت أصالة خلال الحفل أكثر من أغنية كعربون وفاء ومحبة لفنانين راحلين: غنّت اشتقنا كتير للراحل زكي ناصيف، بينما حملت العلم اللبناني على المسرح.

وقدمت أنا اللي عليكي مشتاق للراحل جوزيف صقر، من ألحان زياد الرحباني، بعد أن سبقها بموال جمع بين بيروت والشام، مؤكدة محبتها لزياد وتأثرها الكبير بروحه الفنية.

كما أدت أغنية واشرح لها للراحل فهد بلان، وسط تفاعل عارم من الجمهور.

بعد سنوات من الغياب.. الفنانة #أصالة تحيي حفلها الأول في بيروت على مسرح "Forum De Beyrouth".

أغاني ألبوم "ضريبة البعد"

فاجأت أصالة الجمهور بتقديم أغنيات من ألبومها الجديد ضريبة البعد، الذي صدر قبل نحو شهرين، حيث أدت العنب الساقع ومش وحشة، إضافة إلى مقطع من أغنية ضريبة البعد.

التفاعل الكبير من الحاضرين كشف عن انتشار أعمالها الجديدة بسرعة لافتة.

أرشيف مليء بالهيتات

لم تنس أصالة أن تستعيد أرشيفها الغني بالنجاحات، فغنّت سامحتك التي رددها معها الجمهور بحماس كبير، إلى جانب بنت أكابر، فوق، جابه سيرته، آسفة، وشو بدك.

كل أغنية كانت تعيد ذكريات مختلفة لجمهورها الذي لم يتوقف عن الغناء والتصفيق.

ختام الحفل: دموع وبسمات

اختتمت أصالة الحفل بأغنيتين متناقضتين في المزاج: صندوق التي أثارت دموعها ودموع الجمهور معًا، لتكون لحظة مؤثرة ستظل عالقة في ذاكرة الحفل، ثم أنهت الليلة بأغنية غلبان التي أعادت البسمة ورسمت أجواء من الفرح والرقص، لتكون الختام الأمثل.

حضور لافت لنجوم الفن والإعلام

الحفل لم يقتصر على الجمهور الغفير الذي ملأ المدرجات، بل شهد حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن والإعلام، ومن أبرز الحاضرين النجم معتصم النهار والفنانة نادين الراسي، اللذان عبّرا عن سعادتهما بعودة أصالة إلى بيروت. كما جلست ابنتها شام الذهبي وزوجها في الصف الأول، ليشاركاها فرحة العودة بعد سنوات طويلة من الغياب.

كلمات أصالة: شوق وامتنان وبداية جديدة

قبل انطلاق الحفل، كتبت أصالة عبر حسابها على منصة X تعليقًا مؤثرًا، جاء فيه:

"يا بيروت يا حبيبتي وكأنّه هالليلة حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين، وهالليلة بحياتي تاريخ.. معك اليوم رح أبدأ بداية جديدة، رح أجدد أحلامي وأعلّي سقف طموحاتي، وأشكر ربي جمعنا سوا."

"يا بيروت يا حبيبتي وكأنّه هالليلة حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين، وهالليلة بحياتي تاريخ.. معك اليوم رح أبدأ بداية جديدة، رح أجدد أحلامي وأعلّي سقف طموحاتي، وأشكر ربي جمعنا سوا."

كلمات أصالة عكست صدق مشاعرها ووفاءها لبيروت، لتجعل من الحفل أكثر من مجرد سهرة طربية، بل محطة وجدانية مهمة تعني الكثير لها ولجمهورها.

