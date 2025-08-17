ليلة ولا ألف ليلة: مي فاروق تُحْيي ذكرى أم كلثوم في مهرجان قرطاج الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في أولى إطلالاتها بمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ59، اعتلت الفنانة المصرية مي فاروق المسرح الروماني وسط حضور جماهيري غفير، وما إن لمحت تصفيق الجمهور حتى ذرفت دموع الفرح والتأثر. عبّرت عن سعادتها البالغة بوقوفها على خشبة هذا المسرح العريق، موجهة التحية للجمهور بقولها:

"عالسلامة، شرف لي أن أقف على مسرح قرطاج العريق وأن يتم اختياري دون سواي للاحتفاء بأم كلثوم أمام أكبر جمهور سميع في الوطن العربي. أشكركم على حضوركم وأعدكم أن هذه الليلة ستكون استثنائية ولن تنسوها أبداً."

متابعة - منية كواش

مي فاروق من حفل مهرجان قرطاج – الصورة خاصة لسيدتي تصوير منية كواش

احتفاء بكوكب الشرق

السهرة جاءت استثنائية بكل المقاييس؛ إذ حضرت روح كوكب الشرق أم كلثوم بصوتها ورمزيتها ومكانتها التاريخية، في أداء صادق وحقيقي من مي فاروق التي كُلّفت بتكريم سيدة الغناء العربي بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيلها.

ورغم وفائها الكامل لروح المناسبة، اختارت أن تقدم أغنية واحدة فقط من رصيدها الخاص بعنوان "أفتكرلك إيه"، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

باقة أغانٍ خالدة

قدّمت مي فاروق مختارات من أجمل ما تركته أم كلثوم من روائع، جمعت فيها بين القصائد والأدوار والأغاني، لتأخذ الجمهور في رحلة زمنية بين عمالقة التلحين والشعر العربي. افتتحت الحفل بأغنية "الحب كله" (ألحان بليغ حمدي وكلمات أحمد شفيق كامل)، لتتوالى بعدها روائع مثل "هذه ليلتي" (ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات جورج جرداق)، و*"على بلد المحبوب"، و"الأطلال"، و"دارت الأيام"، و"سيرة الحب"، و"فات الميعاد".

كما فاجأت جمهورها بأغانٍ أقل تداولاً مثل "جددت حبك ليه" لرياض السنباطي وأحمد رامي، و"حلم"* لزكريا أحمد وبيرم التونسي، لتختتم سهرتها بأغنية "ألف ليلة وليلة" التي أشعلت المسرح.

مي فاروق من حفل مهرجان قرطاج – الصورة خاصة لسيدتي تصوير منية كواش

قيادة موسيقية تونسية

رافق مي فاروق في هذه الليلة الاحتفائية المايسترو الدكتور محمد لسود، قائد الفرقة الوطنية للموسيقى في تونس، إلى جانب كوكبة من العازفين المحترفين الذين منحوا الأداء طابعاً راقياً زاد من وهج السهرة.

أداء متقن وجمهور "سميع"

تنقلت مي فاروق بصوتها الدافئ بين المقامات الموسيقية بسلاسة وثقة، لتقدم أداءً متقناً أمتع الجمهور الذي تجاوب معها بحماس بالغ، فشاركها الغناء والتصفيق والهتاف باسمها. أثبت الجمهور العربي الحاضر في قرطاج أنه لا يزال متعلقاً بالطرب الأصيل وبإرث أم كلثوم الذي لا يزول.

استعادة لأجواء الزمن الجميل

لم يكن الحفل حدثاً فنياً فحسب، بل كان استعادة لطقوس الزمن الجميل؛ إذ حضره سفير مصر في تونس باسم حسن، ونُقل مباشرة عبر القناة الوطنية التونسية والقناة الثانية والفضائية المصرية.

استرجع المشاهدون أجواء حفلات أم كلثوم الشهرية، تلك التي كانت تُنقل على الهواء مباشرة مساء الخميس، وتجمع العائلات العربية على صوت "الست".

إطلالة أنيقة ولمسة وفاء

اختارت مي فاروق أن تطل بفستان أسود أنيق من الساتان، مع مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة منسدلة على كتفيها، فبدت بأناقة كلاسيكية قريبة من روح أم كلثوم. وفي ختام الحفل، ارتدت العباءة التقليدية التونسية، في لفتة تقدير وامتنان لجمهور آمن بموهبتها وأحاطها بالحب والثقة.

