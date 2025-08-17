بالصور- إليسا تُحيي حفلاً في مصر وسط تفاعل جماهيري لافت

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا أجواء الصيف في الساحل الشمالي، من خلال حفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رافعًا لافتة “كامل العدد”.

وقدّمت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز مجموعة واسعة من أغنياتها التي يعشقها الجمهور، لتأسر الحضور بسحرها وأدائها المميز، وتنقلهم في رحلة موسيقية تلامس القلوب.

حضرت إليسا الحفل برفقة وكيل أعمالها في مصر، المنتج تامر عبد المنعم، واستهلّت السهرة بأغنية “حلوة يا بلدي” كتحية وطنية عاطفية، تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

بعد هذا الافتتاح المميز، قدّمت إليسا باقة من أبرز أغانيها، منها: “أسعد واحدة”، “عايشالك”، “بدي دوب”، “شافونا اتنين”، “أكرهني”، “هنغني كمان وكمان”، “دايمًا على بالي”. وغيرها من الأعمال التي ردّدها الجمهور معها بحماسة.

وفي كلمة لها على المسرح، أعربت إليسا عن سعادتها بالعودة للغناء في مصر بعد فترة من الغياب، مشيدة بأجواء الحفل والتنظيم المميز لسامح سعيد وميمي المنشاوي.