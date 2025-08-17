إيما ستون تكشف عن لحظة محرجة مع أنجلينا جولي بسبب والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 11:13 صباحاً - على الرغم من مرور 14 عاماً على حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لعام 2011، إلا أنه عاد للواجهة الإعلامية مجدداً بسبب تصريحات صحفية أدلت بها النجمة إيما ستون تتعلق بأنجلينا جولي التي كانت من إحدى حضور الحفل الذي يستقطب نجوم الفن والمشاهير العالميين. وهنا تحكي ستون عن موقف محرج تسببت فيه والدتها مع أنجلينا جولي.

ما هو الموقف المحرج الذي واجهته إيما ستون مع أنجلينا جولي؟

Emma Stone Reveals Embarrassing Moment When Her Mom Asked Angelina Jolie ‘If She Had Any Kids’ https://t.co/e2RucIcfdS — People (@people) August 16, 2025

كان حفل توزيع جوائز غولدن غلوب مميزاً لـ إيما ستون، ستظل تتذكره بسبب سؤال محرج طرحته والدتها على أنجلينا جولي التي كانا يجلسان معها على نفس المائدة المستديرة، حيث قالت والدة ستون لـ جولي: "هل لديكِ أطفال؟"، فأجابتها جولي: "بالطبع".

وعن تلك اللحظة قالت ستون: "كانت ليلة ممتعة للغاية، فقد أحضرتُ والدتي، وجلسنا بجانب أنجلينا جولي، وسألتها إن كان لديها أطفال"، وأضافت: "لحسن الحظ، جولي أم لستة أطفال، تتشاركهم مع زوجها السابق براد بيت". الأطفال الستة هم مادوكس، باكس، زهارا، شيلوه، نوكس، وفيفيان.

إيما ستون تعلق على إطلالتها في الحفل

لا يُعد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب كمنصة لتتويج أفضل الأعمال وأفضل النجوم فحسب، فهو منصة للموضة والمجوهرات والتسريحات. وعن نفس الحفل أيضاً تحدثت ستون عن إطلالتها السمراء التي تشعر بالندم عليها، حيث قالت: "كان الفستان جميلاً للغاية. لماذا قررت أن أطابق لون بشرتي مع الفستان؟"، في إشارة إلى فستان ذي اللون الخوخي الذي ارتدته مع شعر أشقر.

جائزة إيما ستون وأنجلينا جولي في غولد غلوب 2011

في عام 2011، تم ترشيح كل من إيما ستون وأنجلينا جولي، التي تبلغ الآن من العمر 50 عاماً، لجائزة أفضل أداء في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوريهما أوليف بينديرغاست في فيلم Easy A وإليز وارد في فيلم The Tourist على التوالي.

آخر أعمال إيما ستون

تنتظر إيما ستون عرض فيلمها Bulgonia في دور العرض السيمائي يوم 31 أكتوبر القادم، ويشارك ستون بطولته جيسي بليمونز وأيدان ديلبيس. ويأتي الفيلم من نوعية الأفلام التي تعتمد على الدراما والأكشن، من إخراج برادي كوربيرت.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية إيما التي يتم اختطافها على يد مجموعة خارجة عن القانون غامضة. الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

ومن أجل تصوير الفيلم، اضطرت إيما ستون لحلق شعرها، وارتداء شعر مستعار لفترة طويلة. هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

