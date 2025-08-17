رحيل مفاجئ لمدير التصوير تيمور تيمور.. وصدمة بالوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - رحل عن عالمنا، مدير التصوير تيمور تيمور، قبل قليل، بشكلٍ مفاجئ، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، لاسيما وأنه يُعد واحدًا من أبرز مديري التصوير خلال السنوات الأخيرة، وتعاون مع أهم المخرجين في مصر، حيث لم تُكشف بعد تفاصيل الوفاة، وكذلك موعد الجنازة والعزاء. نقابة المهن التمثيلية تُقدم العزاء لأسرة تيمور تيمور ونعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، "يتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". أحمد خالد موسى ينعي تيمور تيمور وحرص عدد من نجوم الفن علي نعي تيمور تيمور، لعل أبرزهم المخرج أحمد خالد موسى، والذي كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله.. مدير التصوير تيمور تيمور.. الله يرحمه ويغفر له".



من هو تيمور تيمور؟ تيمور تيمور، ممثل ومدير تصوير، حيث إنه خريج معهد سينما قسم تصوير، قدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد وشارك في فيلم "الحاسه السابعه" وآخر مع "شباب أون لاين" مع هالة خليل، وقدم أيضاً مجموعة إعلانات ثم عاد مرة أخرى للعمل في مسلسل "الجامعة" وقد قدم فيه دور مدمن، وعمل في فيلم "بعد الموقعة".

ومن أبرز أعمال تيمور تيمور كممثل، فيلم "علي جثتي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسل "خطوط حمراء" مع أحمد السقا ومحمد عادل إمام، و"عرض خاص"، و"إبراهيم الأبيض" وغيرها، أما أعماله كمدير للتصوير، مسلسلات "السيدة الأولى"، و"طريقي" لـ شيرين عبد الوهاب، و"وريجاتا"، و"جراند أوتيل" لعمرو يوسف، و"الديزل" لـ محمد رمضان، و"رسالة الإمام" لخالد النبوي وغيرها.

