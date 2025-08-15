أصالة تضع حداً لعادة غنائية رافقتها لسنوات والسبب غير متوقع

خلال مؤتمرها الصحفي في بيروت قبيل حفلها المرتقب، أكدت الفنانة أصالة أنها لن تكرر تجربة أداء أغنيات لفنانين آخرين، مشيرة إلى أن بعضهم انزعج من ذلك، قبل أن تمازح الحضور قائلة: "لأني بغني كتير حلو".@AssalaOfficial pic.twitter.com/WNVrobXztd — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 15, 2025

أصالة تحي حفل مهرجان العلمين رغم مرضها

View this post on Instagram A post shared by Tazkarti Events (@tazkartievents)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:03 مساءً - كشفت الفانةخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بيروت قبيل حفلها المرتقب، في "الفوروم دي بيروت"، عن قرارها بعدم تكرار تجربة أداء أغنيات لفنانين آخرين على المسرح، وهي التجربة التي سبق أن قدمتها في أكثر من مناسبة، من بينها غناؤها للشحرورةوعدد من كبار النجوم.متابعة وتصوير - حسين برجيأعد الموضوع للنشر: محمد المعصراويوعلّقت أصالة على هذا القرار بقولها: "في فترة من الفترات غنيت على المسرح لعدد كبير من الفنانين، وكنت أختار لهم أغنيات غير متوقعة، حتى لو كان صوت الفنان الذي أغني له ليس جميلاً، فأنا كنت أؤدي الأغنية بإحساس وحب، على اعتبار أن الأمر سيكون للتسلية وإدخال البهجة، ولكني اكتشفت لاحقاً أن بعض الفنانين لم يتقبلوا هذه الفكرة، وقالت ممازحة الحضور: "فيه ناس كتير بتتضايق إذا حدا غنالها، وخصوصاً إذا كانت صولا، لأنك بتعرف إني بغني كتير حلو". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)قد تحب قراءة.. أصالة عن تصريحات مايا دياب ضدها: كلامها عني صدمني وبيننا ذكريات جميلةوأشارت أصالة إلى أنها من محبي سماع فنانين آخرين يؤدون أغنياتها، لكنها لا تتوقع أن يكون الشعور متبادلاً دائماً، مضيفة: "أنا بحب كون أول المعجبين، وبشجع نفسي دائماً. حتى لما بروح على الاستوديو بلاقي حماسي مو مثل قبل، فبدخل بحكي مع نفسي كلمتين، أضبط حالي، وأرجع أغني. تعودت أني أكون شخصين في نفس الوقت، حتى أستمر بنفس الحماس".يذكر أنقد أحيت حفلاً غنائياً كبيراً حمل شعار كامل العدد، يوم الخميس الماضي الموافق 7 أغسطس ضمن فعاليات النسخة الحالية من مهرجان العلمين 2025، وخلال الحفل كشفت أصالة عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وطريقة علاجها لها، مشيرة إلى أنها أصرت على حضور الحفل رغم مرضها لرغبتها في المشاركة بالمهرجان هذا العام.وأشارتإلى أنها تشعر بالراحة وسط جمهورها في مصر؛ حيث تحدثت مع جمهورها من على المسرح بعفويتها المعتادة قائلة :"مبسوطة إني أنا معكم، لكن أنا الفترة دي تعبانة بس وسط الجمهور المصري حسيت إني اتشفيت من المرض وبقيت كويسة الحمد لله".إقرئي أيضاً.. أصالة ونانسي عجرم وآمال ماهر.. نجمات ألبومات صيف 2025وأكملت: "عمري ماهنسى كمية الخوف والارتباك في أول حفل ليا بمصر ولسه بحس بنفس الخوف كل مرة بحيي فيها حفل وسط الجمهور، والنهارده عندي برد وعالجته بمشروب الشاي"، مضيفة: " أول سنة أغنّي فى مهرجان العلمين، وربنا يحفظ مصر".وقد أشعلت الفنانةأجواء الحفل بالعلمين مع استقبال الجمهور لها بحفاوة وتفاعلهم الكبير مع أغنياتها، حيث استهلت الحفل بأغنية "شكرًا"، كما قدمت باقة من أجمل أغانيها منها "60 دقيقة حياة، جابوا سيرتوا، يامجنون، أسفة، قد الحروف"؛ هذا بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "ضريبة البعد".

