لقاء ودي يجمع سعد لمجرد مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو.. وهكذا علقوا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:57 مساءً - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن لقاء وديّ جمعه بالفنانين كريم محمود عبد العزيز وشيكو، في الساحل الشمالي، حيث حضر لمجرد إلى المدينة الساحلية المصرية لارتباطه بإحياء حفل غنائي هناك فيما يتواجد كريم محمود عبد العزيز وشيكو في الساحل من أجل قضاء الإجازة الصيفية،

سعد لمجرد يوثق لقاءه مع كريم وشيكو

وحرص سعد لمجرد على توثيق لقائه مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو بصورة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام حيث تبادل الثلاثي الأحاديث والضحكات في أجواء صيفية مرحة، ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم برؤية هذا الجمع الفني المميز.

سعد لمجرد مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو



وحرص سعد لمجرد على مداعبة كريم محمود عبد العزيز وشيكو بتعليق على الصورة حيث كتب:"خالد نور وولده نور خالد" من المسلسلات التي أحبها جداً.. كل أعمالكم جميلة الله يحفظكم"، ليرد عليه كريم محمود عبد العزيز بإعادة مشاركة منشور سعد على انستغرام وعلق قائلًا:"حبيبي كان لقاء جميل وداعبه بعبارى انت اللى عامل قلق".

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

يذكر أن مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" قام ببطولته كريم محمود عبد العزيز وشيكو وتم عرضه في رمضان 2024، ودارت أحداثه حول فكرة افتراضية، تبدأ مع مُفارقة وصدفة غير مُرتبة تجمع أباً وابنه من دون اختلاف في العُمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب، ولا يعلم أحد كيف حدثت؛ ما يؤدي إلى ظهور الأب وابنه في العمر نفسه معاً".

حفل مرتقب في الساحل الجمعة

يستعد سعد لمجرد، لإحياء واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، وذلك الجمعة المقبل الموافق 22 أغسطس، ضمن حفلات نجوم الغناء في صيف 2025، ليستمر لمجرد في نشاطه على مستوى الحفلات الغنائية بعدما أحيا الشهر الماضي حفلاً غنائياً بالمغرب، شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وتألق فيه بباقة كبيرة من ألمع أغانيه.

بينما كانت آخر مشاركاته الغنائية بدويتو غنائي ناجح مع المطربة بوسي بعنوان "الشقاوة" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب والذي انطلق في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو الماضي، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وحققت انتشاراً كبيراً بعد طرحها بالتزامن مع عرض الفيلم.

