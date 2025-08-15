أصالة عن تصريحات مايا دياب ضدها: كلامها عني صدمني وبيننا ذكريات جميلة

أصالة عن مايا دياب: ذكرياتنا ظلت دائماً لطيفة وحلوة رغم البعد

بداية الأزمة بين أصالة ومايا دياب

التحامل على المرض من أجل حفلها أمام الجمهور المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:57 مساءً - في مؤتمرها الصحفي الذي عُقد على هامش حفلها المرتقب في ""، خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها لتعلق للمرة الأولى على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الفنانة مايا دياب بشأنها، مؤكدة أنها شعرت بصدمة حقيقية عند سماعها.متابعة وتصوير - حسين برجيأعد الموضوع للنشر: محمد المعصراويوقالت أصالة خلال المؤتمر: "تربطني بمايا دياب صداقة امتدت لخمس سنوات، تعرفت عليها من خلال صديقنا المشترك نيكولا جبران، وهو مقرّب منها ومني على حد سواء. خلال تلك الفترة كانت ذكرياتنا جميلة، قضينا أوقاتاً رائعة، كانت تحضر لي ألذ الأطباق بنفسها، حتى أنها كانت تحرق يديها وهي تقلي الدجاج من أجلي. كل ما بيننا كان طيباً وجميلاً"، على حد تعبيرها.وأوضحتأن البعد الذي حدث بينهما كان لأسباب طبيعية تتعلق بظروف الحياة، قائلة: "حين سافرت لم أعد لفترة طويلة، وانشغلت بظروف مختلفة، وهذا أمر طبيعي، فالحياة محطات، أحياناً يزداد العمل فنبتعد قليلاً، وأحياناً تكون هناك مشكلات اجتماعية أو تغييرات في الدوائر المحيطة بنا، لكن ذكرياتنا ظلت دائماً لطيفة وحلوة". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)يمكنكِ قراءة.. بعد رد أصالة المثير للجدل عن مايا دياب.. الأخيرة تُهاجمها وتهددهاوأضافت أصالة أنها فوجئت بكلام مايا دياب إلى درجة جعلتها تشك في أنه صادر عنها بالفعل، موضحة: "استغربت كثيراً، لدرجة أني قلت لنفسي مستحيل تكون هي اللي قالت كده، حتى خطر ببالي أن الكلام خرج بـ AI. قلت هذا ليس منطقي، لأن مايا لم تفعل معي إلا كل ما هو جميل، وأنا كذلك معها"، مؤكدة أن ما يجمعهما تاريخ من المحبة والاحترام.وبدأت القصة، في المؤتمر الصحفي للفنانةالذي أُقيم على هامش حفلها في ختام مهرجان جرش، حيث ردت على سؤال حول سماعها ألبومالجديد بطريقة مثيرة للجدل، حيث قالت: "مايا دياب نزلت ألبوم!، ألف مبروك.. خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض، أنا أتيت لكم اليوم برغم تعبي وحاولت ما اتأخر".وجاء الدور على مايا دياب، حيث ردت خلال تواجدها في مهرجان بياف بلبنان، على تصريحات، وذلك خلال لقاء مع موقع "" وقالت: "أول شيء أريد أن أقول لها إنها إنسانة "بلا بقوى، وأريد أن أقول لها إن شالله ما يكون عندي أنا وقت لعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عن أصالة.. شكراً".أقرئي أيضاً.. أصالة ونانسي عجرم وآمال ماهر.. نجمات ألبومات صيف 2025يذكر أنقد أحيت حفلاً غنائياً كبيراً حمل شعار كامل العدد، يوم الخميس الماضي الموافق 7 أغسطس ضمن فعاليات النسخة الحالية من مهرجان العلمين 2025، وخلال الحفل كشفت أصالة عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وطريقة علاجها لها، مشيرة إلى أنها أصرت على حضور الحفل رغم مرضها لرغبتها في المشاركة بالمهرجان هذا العام.وأشارتإلى أنها تشعر بالراحة وسط جمهورها في مصر؛ حيث تحدثت مع جمهورها من على المسرح بعفويتها المعتادة قائلة :"مبسوطة إني أنا معكم، لكن أنا الفترة دي تعبانة بس وسط الجمهور المصري حسيت إني اتشفيت من المرض وبقيت كويسة الحمد لله".وأكملت: "عمري ماهنسى كمية الخوف والارتباك في أول حفل ليا بمصر ولسه بحس بنفس الخوف كل مرة بحيي فيها حفل وسط الجمهور، والنهارده عندي برد وعالجته بمشروب الشاي"، مضيفة: " أول سنة أغنّي فى مهرجان العلمين، وربنا يحفظ مصر".وقد أشعلت النجمةأجواء الحفل بالعلمين مع استقبال الجمهور لها بحفاوة وتفاعلهم الكبير مع أغنياتها، حيث استهلت الحفل بأغنية "شكرًا"، كما قدمت باقة من أجمل أغانيها منها "60 دقيقة حياة، جابوا سيرتوا، يامجنون، أسفة، قد الحروف"؛ هذا بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "ضريبة البعد".

