جلطة دماغية .. مدير أعمال حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية

هذه تفاصيل الحالة الصحية لحياة الفهد

مدير أعمال حياة الفهد يدعو الجمهور بعدم الالتفات للشائعات

منع الزيارة عن حياة الفهد بأمر الأطباء

https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:12 مساءً - تصدر اسم النجمة القديرةترند منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل"، عقب إعلان إصابتها بجلطة. مما دفع عدداً كبيراً من النجوم والمشاهير إلى دعمها في أزمتها، من خلال رسائل عديدة نشروها عبْر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما أثار مرضها قلق كل محبيها ومتابعيها وجمهورها.وقد كشف مدير أعمال الفنانة عن تطورات حالتها الصحية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية".كشف يوسف الغيث مدير أعمال الفنانةعن تطورات حالتها الصحية، حيث قال : " بعد أسبوعين من دخولها المستشفى لإجراء عملية قسطرة، تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى إصابتها ب، وعلى الرغم من أن حالتها كانت مستقرة في البداية، إلا أنها تدهورت بشكل مفاجئ، مما استدعى نقلها إلى العناية المركزة".مؤكدًا أن في بداية مرضها لم يرد أحد من أفراد أسرتها إعلان الأمر نظرًا للحفاظ الدائم منهم على خصوصية العائلة، ولكن مع تدهور الحالة فضلنا إعلان الأمر بعد إستئذان عائلتها وذلك من أجل دعمها من قبل جمهورها ومحبيها بالدعوات والتمنيات لها بالشفاء العاجل.كما دعا مدير أعمال الفنانة القديرةبعدم الالتفات لأي شائعات تخص الفنانة أو حالتها الصحية أو أخذ أي أخبار منسوبة إلى أي صفحات أو مواقع، مشددًا أن الصفحة الوحيدة المخولة لأي أخبار تخصها هي الصفحة الرسمية لمؤسسة الفهد.أطلعوا على أزمات صحية وحوادث مفاجئة تضرب عدداً من النجمات خلال الساعات الأخيرةوفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه، أن الحالة الصحية للفنانة تستدعي رعاية طبية دقيقة. موضحاً أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكل كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.وطالب الاتحاد جمهور ومحبي حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل؛ مؤكداً أنها في أمَسّ الحاجة للدعم المعنوي؛ حتى تعود إلى أسرتها ومحبيها بكامل صحتها وعافيتها. وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان "بيان بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة": "نَودّ إعلام الجمهور الكريم بأن الفنانة القديرة حياة الفهد، نائب رئيس الاتحاد، قد تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى؛ حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبيّن إصابتها بجلطة. وبأمر من الطبيب المعالِج، تم وضعها بالعناية الفائقة. والتزاماً بتعليماته؛ حيث قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة؛ حرصاً على صحتها وسلامتها". وأضاف البيان: "نرجو من جميع محبيها الكرام، احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الحرجة، ونؤكد أننا سنوافيكم بآخر التطورات الصحية أولاً بأول، كما سيتم الإعلان عن إمكانية الزيارة في الوقت الذي يسمح به الطبيب المعالج، إن شاء الله".وتابع البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يمُنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية، ونتمنى من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء التام؛ فهي بأمَس الحاجة له. كما أود أن أشكر باسم أسرتها الكريمة وباسم الاتحاد، معالي وزيري الإعلام والصحة الموقّرين، والطاقم الطبي المعالج، على الاهتمام ومتابعة حالتها الصحية. رئيس الاتحاد خالد الراشد".وكان آخرُ عمل قدّمته الفنانةبالموسم الرمضاني الماضي، هو مسلسل "أفكار أمي". وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كلّ شيء على أفراد أسرتها. وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوّقة. والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان. ومن بطولة: الفنانة، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.يمكنكم قراءة بعد تعرضها لأزمة صحية ومنع الزيارة عنها.. من هي سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».