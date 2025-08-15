متابعة – حياة الفهد في العناية المركزة…ماذا حصل معها؟

كشف السيد يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة القديرة حياة الفهد، خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج “تفاعلكم” عبر قناة العربية، عن الحالة الصحية للفنانة.

وأوضح “الغيث” أن حياة الفهد خضعت مؤخّرًا لإجراء قسطرة في القلب، وبعد ذلك تعرّضت لمضاعفات أدّت إلى جلطة دماغية بسيطة أثّرت عليها بشكل طفيف، وكانت في وعيها وقتها.

وأضاف أن صحّتها تأثرت بشكل كبير قبل يومين، مما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه بعد استئذان ابنتها تقرّر الكشف عن الحالة الصحية رسميًا، خاصة أن للفنانة محبّين في جميع أنحاء الوطن العربي، ليتمكنوا من الدعاء لها بالعافية والشفاء العاجل.

وأكد الغيث أن الأطباء في الكويت، بالإضافة إلى وزير الصحة ووزير الإعلام وعائلتها والمقربين، لم يقصّروا في تقديم الرعاية اللازمة، مشدّدًا على أهمية ابتعاد الجمهور عن الإشاعات والتأكّد من أي خبر يتعلق بالفنانة عبر حساب مؤسسة حياة الفهد الرسمي على إنستغرام.

وكانت أسرة الفنّانة القديرة حياة الفهد قد أعلنت عبر حسابها الرّسمي على إنستغرام، عن تعرّضها لوعكة صحّيّة طارئة، طالبين من الجميع الدّعاء لها بالشّفاء العاجل.

وجاء في البيان: “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشّفاء العاجل، وأن يُعيدها لمحبّيها وهي بأتمّ الصّحّة والعافية”.

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا بين النّجوم والجمهور، إذ انهالت الدّعوات الصّادقة والتّعليقات الّتي عبّرت عن القلق والمحبّة الكبيرة الّتي تحظى بها “سيّدة الشّاشة الخليجيّة”.

وتعدّ حياة الفهد من أبرز رموز الفنّ في الخليج والعالم العربيّ، ولها رصيد فنّيّ حافل يمتدّ لعقود، هذا ما جعل خبر تدهور حالتها الصّحّيّة يُشكّل صدمة لمتابعيها.