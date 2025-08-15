نجم هوليوودي يهاجم الأوسكار: “لن تفيدني في يومي الأخير”… من هو؟

رغم إحرازه تسعة ترشيحات وفوزين بالأوسكار عن Glory وTraining Day، أكّد الممثّل الأميركيّ دنزل واشنطن أنّه لا يولي أيّ أهميّة لهذه الجوائز. وقال خلال جولة التّرويج لفيلمه الجديد Highest 2 Lowest إنّ قراراته التّمثيليّة لا علاقة لها بالفوز بالأوسكار، موضحًا: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار… البشر يمنحون الجائزة، والله يمنح المكافأة”.

“واشنطن” الّذي سُجّل اسمه مؤخّرًا ضمن أبرز المستبعدين عن ترشيحات الأوسكار عن دوره في Gladiator II، علّق ساخرًا: “هل تمزح معي؟ أنا سعيد لمن ترشّح، وسعيد بما أفعله”.

قال واشنطن: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار. لا يهمّني هذا النّوع من الأمور. لقد قضيت وقتًا طويلًا في هذه المهنة، وهناك مرّات فزت فيها ولم أكن أستحقّ، ومرّات أخرى لم أفز وكان يجب أن أفوز. البشر يمنحون الجائزة، لكن الله يمنح المكافأة”.

وأضاف: “لست مهتمًّا كثيرًا بالأوسكار. يسألني النّاس: أين تحتفظ بها؟ حسنًا، بجانب الأخرى. أنا لا أتفاخر! فقط أقول ما أشعر به. في يومي الأخير، لن تفيدني [الأوسكارات] بشيء”.

زميله في Training Day، إيثان هوك، كشف أنّه في ليلة الأوسكار قال له واشنطن بعد خسارته: “الخسارة أفضل… أنت ترفع من قيمة الجائزة، لا العكس”.

نذكر أنّ فيلمHighest 2 Lowest يُعرض في دور السّينما ابتداءً من اليوم الجمعة ويتاح على Apple TV+ في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.