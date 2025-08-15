مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن تاريخ فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تاريخ بدء قبول طلبات الاعتماد الخاصة بالدورة الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥. وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بصناع الأفلام والعاملين بصناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان وكذلك الطلبة.

الإضافة إلى حضور عروض الأفلام، يتيح المهرجان لحاملي بطاقات الاعتماد فرصة المشاركة في جلسات نقاشية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات مع خبراء السينما، وفعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال “سوق سيني جونة”.

صرٓحت سارة بيسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي:”نولي أهمية كبيرة لتجربة ضيوف المهرجان من العاملين في صناعة السينما والصحفيين، ونعمل على توفير بيئة احترافية تسهّل عملهم وتمنحهم فرصة الوصول إلى أبرز العروض والفعاليات. كما يسعدنا الحضور المتزايد لفئة الشباب، لما يحملونه من طاقة متجددة وأفكار مبتكرة، خاصة وأن المهرجان يضع ضمن أولوياته دعمهم، وإتاحة المساحات التي تمكنهم من التعلم والتفاعل والمشاركة في صياغة مستقبل السينما. فالاعتماد هو بوابة الانضمام إلى هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى استقبال طلباتكم قريبًا.”

شهدت الدورات السابقة للمهرجان حضور مئات من صناع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق، شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، إلى جانب مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.

تُقبل الطلبات، من خلال موقعنا الإلكتروني بدأً من الجمعة ١٥ آب/أغسطس ٢٠٢٥.