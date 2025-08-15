تفاصيل ظهور غادة عادل في وتر حساس 2.. تدخل في علاقة حب مع محمد علاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:06 مساءً - تواصل الفنانة غادة عادل تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" الذي انطلق تصويره أواخر شهر يوليو الماضي، حيث تعاقدت على بطولته، بعد اعتذار بطلة الجزء الأول الفنانة صبا مبارك، والمفاجأة أن غادة لن تستكمل دور صبا وإنما تجسد شخصية جديدة تم إضافتها على الأحداث لتتماشى مع السياق الدرامي للجزء الثاني.

شخصية غادة عادل في "وتر حساس 2"

وتجسّد غادة عادل خلال أحداث مسلسل "وتر حساس 2" شخصية سيدة تمتلك دار أزياء (ميزون) وتعيش خارج مصر، وتتعرف إلى رشيد الذي يلعب دوره محمد علاء، حيث سافر الأخير إلى الخارج مع أبنائه بعد طلاقه من سلمى التي جسدت دورها صبا مبارك، وذلك في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، وبعد عودة محمد علاء وغادة عادل إلى مصر تنشأ قصة حب بينهما.





يمكنِ قراءة.. كأبرز النجوم الغائبين عن الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "وتر حساس 2" مع خمسة فنانين حتى الآن لتقديم أدوار جديدة في الأحداث، ولم تكن متواجدة في الجزء الأول، والفنانون هم: كمال أبورية، رانيا منصور، نبيل عيسى، محمد محمود عبدالعزيز وإلهام وجدي، هذا إضافة إلى الفنانة غادة عادل التي تعاقدت سابقاً على تقديم دور البطولة في العمل بعد اعتذار البطلة الأساسية صبا مبارك.

الغائبون عن الجزء الثاني

https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"غياب عددٍ من نجوم الجزء الأول أبرزهم صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، موضحةً أن شخصية "ليلى" التي جسدتها الفنانة الشابة جنا الأشقر لن تتواجد في الجزء الثاني لأنها تم قتلها، وكذلك أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.قد تحب قراءة.. كريم محمود عبدالعزيز بأول ظهور مع زوجته بعد شائعات الطلاق: أنا أحبكمسلسل ""، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات؛ تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة العام الماضي، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمدالعمروسي، جناالأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".