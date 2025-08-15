دنيا سمير غانم تكشف أسرارًا جديدة عن ابنتها كايلا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في أجواء يملؤها الحنين للذكريات مع والديها الراحلين، تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن أسرار تربيتها لابنتها "كايلا"، وعن طريقة تعاملها مع أبناء شقيقتها إيمي سمير غانم، كما تطرقت لرأيها في دخول الذكاء الاصطناعي إلى الوسط الفني.

طريقة سميرغانم ودلال عبد العزيز في التربية

قالت دنيا في تصريحات تليفزيونية: "والدي ووالدتي طريقة تربيتهم كانت حديثة جدًا، مفيش فيها عنف، وفيها تفهّم كبير، وكانوا بيسمعوا لينا أوي. وإحنا بنعمل كده مع ولادنا، وكايلا بنتي بتحب ولاد إيمي، وعلشان هي أكبر منهم بتحب تكون مسؤولة عنهم."

ذكاء اصطناعي بلا روح

وعن دخول الذكاء الاصطناعي مجال الفن، أوضحت دنيا سمير غانم: "حاسّة إن الذكاء الاصطناعي بيبدأ ياخد مكان كل المهن، لكن مهما اتعمل في الدنيا مش هيقدر ياخد مكان الإنسان ومخه اللي ربنا خلقه، بمجهوده وفريق العمل اللي بيطلعوا حاجة مع بعض، دي حاجة كبيرة أوي."

كايلا... موهبة عائلية بالفطرة

وسبق أن كشفت دنيا عن مواهب ابنتها بعد مشاركتها الأخيرة في فيلم "روكي الغلابة"، قائلة خلال تصريحات تلفزيونية: "كايلا بتحب الفن، وهي حضرت مع بابي ومامي شوية، وكمان بتحب التمثيل والغنا، واخدة مننا كلنا. ساعات تبقى شبه مامي أو بابي، وساعات شبه رامي أو إيمي، هي ميكس كده. وبحب فيديوهاتها على تيك توك، وهي هنا شبه إيمي جدًا، أنا ماليش في الحتة دي."

كما عبّرت دنيا عن أمنيتها في أن تحظى كايلا بحب المشاهدين، لافتة إلى أن نجلتها سبق وظهرت معها في مشهد بمسلسل "جت سليمة"، قبل أن تخوض تجربتها السينمائية الأولى في "روكي الغلابة".

إطلالة لافتة على السجادة الحمراء

خلال العرض الخاص للفيلم، خطفت كايلا رامي رضوان الأنظار بإطلالة ناعمة وبسيطة، عكست براءتها وحضورها المميز، لتكون حديث الجمهور والإعلام في تلك الليلة.

نجاح "روكي الغلابة"

يعرض حاليًا لـ دنيا فيلم "روكي الغلابة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه في دور السينما، ويشاركها بطولته كل من محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، بيومي فؤاد، إضافة إلى ضيف الشرف أحمد سعد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة فيلم "روكي الغلابة"

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

حضور رمضاني

وفي الموسم الرمضاني الماضي، أطلت دنيا على جمهورها من خلال مسلسل "عايشة الدور"، تأليف وإخراج أحمد الجندي، وشاركها البطولة رحاب الجمل، نور محمود، أميرة الديب، أحمد فاضل، فدوى عابد، ريم رأفت.

