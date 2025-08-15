الاحتفال بيوم ميلاد الأميرة آن بنشر صورة جديدة لها

الصورة الجديدة لـ الأميرة آن التقطت الشهر الماضي

إصدار أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:59 مساءً - تحتفلاليوم 15 أغسطس بيوم ميلادالـ75، وقد نشر الحساب الخاص بالعائلة الملكية على "إنستغرام" صورة جديدة للأميرة آن احتفالاً بيوم ميلادها.وعلق الحساب الخاص بالعائلة الملكية البريطانية على "إنستغرام" على الصورة احتفالاً بيوم ميلاد الأميرة آن قائلاً: " بمناسبة عيد ميلاد صاحبة السمو الملكي الخامس والسبعين الذي يصادف 15 أغسطس، أصدر قصر باكنغهام صورة جديدة للأميرة الملكية".وأضاف التعليق: "التُقطت الصورة الشهر الماضي في حديقة جاتكومب، المقر الخاص للأميرة. التقطها جون سوانيل".وتكريماً واحتفالاً بالأميرة آن كان قد تم الإعلان عن إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورتها، بريشة جون سوانيل الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.وتتضمن العملة المعدنية التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات استرلينية، أيضاً شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسد هائج في الربع الثاني يمثل أسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن - تحتفل بمرور 75 عاماً - واجب وإخلاص".ومن جانبها، كشفت دار سك العملة الملكية عن التصميم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "انضموا إلينا في احتفالنا بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة آن الخامسة والسبعين، مع إصدار أول عملة معدنية بريطانية تكريماً لها، تحمل شعار النبالة الرسمي الخاص بها وصورة رسمية التقطها جون سوانيل".يُمكنكم قراءة:وفيما تستعد العائلة المالكة البريطانية للتحضيرات المناسبة للاحتفال بيوم ميلاد الأميرة آن، بدأ الجمهور الملكي يتساءل عن مدى قابليتها لاستكمال مهامها الملكية في هذا العمر واحتمالية تقاعدها، وهذا ما نفته أحد المصادر المقربة من الأميرة الملكية. وفقاً لصحيفة The Sunday Times التي تواصلت مع مصدر وثيق الصلة بالأميرة آن، ستواصل شقيقة الملك تشارلز عملها كالمعتاد خلال السنوات القليلة القادمة. وعندما تبلغ عامها الـ80، ستبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، قبل أن تتقاعد تماماً في سن التسعين؛ أي أنها ستعمل لمدة 15 عاماً أخرى.وقال المصدر: "قالت إن خطتها هي مواصلة العمل حتى تبلغ الثمانين، ثم تبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، ثم تحذو حذو دوق إدنبرة الراحل وتتوقف تماماً في سن التسعين".

