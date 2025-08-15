أشرف زكي يمنع نجوم الفن من التعليق على أزمة بدرية طلبة حتى انتهاء التحقيق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:59 مساءً - أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا يمنع فيه أعضاء النقابة من التعليق على أزمة الفنانة بدرية طلبة سواء بالسلب أو الإيجاب، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيق بشكل كامل.

وأكد زكي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة اليوم الجمعة، أن القرار يشمل جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف هو احترام سير الإجراءات الخاصة بالتحقيق، والالتزام بميثاق الشرف المهني.

تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت قرارًا مؤخرًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة، وذلك على خلفية تجاوز وتطاول صريح ضد الجمهور، في فيديو بثته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن القرار جاء التزامًا بميثاق الشرف الأخلاقي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن هذا الميثاق.

رسالة أشرف زكي للفنانين: الفن رسالة ومسؤولية

في سياق تداعيات الواقعة، وجّه الدكتور أشرف زكي رسالة تحمل طابع المحبة والتقدير، وفي الوقت نفسه تتضمن تحذيرات، إلى جميع الفنانين والفنانات، مؤكدًا على الدور المحوري للفن كقوة ناعمة في صياغة وجدان الأجيال والتأثير في العقول والمشاعر.

وقال زكي إن "الفن لم يكن يومًا ترفًا، بل رسالة سامية ومسؤولية اجتماعية وثقافية".

"كونوا على العهد مع المجتمع"

وجاء في البيان الرسمي للنقابة: "أيها الفنانون وأيتها الفنانات، يا من تحملون مشاعل الإبداع وروح الجمال، يا من خصصت لكم القلوب قبل المنصات، والأذهان قبل الأضواء، نخاطبكم اليوم من منطلق محبة وتقدير، ومن حس وطني واجتماعي عميق إدراكًا لدوركم بوصفكم القوى الناعمة التي تؤثر في العقول، وتحرّك المشاعر، وتصوغ وجدان الأجيال".

وأضاف البيان: "إنكم، وأنتم تصيغون الكلمة، أو تشكلون اللحن، أو ترسمون المشهد، لا تخاطبون ذائقة فردية فحسب، بل تبنون وعياً عاماً، وتغرسون رؤى، وقد تغيّرون مسارات تفكير وسلوك. فكونوا على العهد مع المجتمع الذي منحكم ثقته وفتح لكم أبواب قلوبه ووضعكم في مقام المؤثرين"

قد تحب قراءة..بدرية طلبه تكشف تفاصيل مؤثرة في وفاة زوجها واتهامها بإهماله

دعوة للقدوة والتأثير الإيجابي

ودعا النقيب جميع الفنانين إلى البقاء في موقع القدوة والتأثير الإيجابي، مؤكدًا أهمية احترام الجمهور وتقدير المسؤولية، والمساهمة في رقي الوعي، بدلًا من إثارة الجدل أو زعزعة الثقة التي بُنيت على مدار سنوات من العطاء.

وأوضح أن هذه الدعوة هي "تذكير لا توبيخ، ولمّ شمل لا إقصاء، فنحن أبناء مجتمع واحد".

رسالة إلى الجمهور: أنتم الأصل والغاية

وتوجه زكي في البيان إلى الجمهور قائلاً: "أنتم الأصل والغاية، ومنكم نستمد شرعيتنا، وبكم يعلو صوتنا. وإذا خرج أحد من بيننا عن السياق أو مسّ دون قصد بثوابت مجتمعنا، فإننا نعتذر بصدق ووضوح، احترامًا لكم وحرصًا على عدم فهم الزلة على أنها موقف عام أو توجه مقصود".

التجاوزات فردية لا تمثل الوسط الفني

وشدد النقيب على أن أي تجاوزات وقعت مؤخرًا من بعض الأفراد هي "تصرفات فردية لا تعبر عن الوسط الفني ككل"، لافتًا إلى أن غالبية الفنانين ملتزمون بانتمائهم الصادق للمجتمع وإيمانهم بدورهم التنويري والترفيهي، ولكن "دون المساس بالثوابت أو الهوية".

الفن مرآة المجتمع

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم، وأن أي انحراف عن هذا "التعاقد الأخلاقي غير المعلن" يعد خيانة للثقة وخسارة لجوهر الرسالة.

وقال: "لقد كان الفن عبر العصور مرآة للمجتمع وضميرًا للناس وصوتًا للثقافة والهوية، وعلى الفنان أن يظل رمزًا للمسؤولية قبل أن يكون رمزًا للشهرة".

وعقَّبت الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق، مؤكدةً احترامها الكامل لهيئة النقابة واستعدادها للمثول أمامها.

بدرية طلبة: "أتحمل المسؤولية"

وأوضحت بدرية طلبة عبر منشور لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها تتحمل مسؤولية انفعالها وانسياقها وراء "قلة" اعتبترها لا تمثل الشعب المصري، لافتةً إلى أن هذه القلة استغلت مقاطع مجتزأة من فيديوهاتها للإساءة إليها.

وأشارت في بيانها، إلى أنها حين حاولت الاعتذار للجمهور الذي تحبه وتقدره، جاء اعتذارها بعصبية نتيجة الاستفزاز، مؤكدةً أن المقاطع الكاملة متاحة على صفحتها، وأن التحقيق سيكشف الحقيقة.

للمزيد.. نقابة المهن التمثيلية المصرية تُحيل بدرية طلبة للتحقيق وتوجّه رسالة للفنانين.. فما القصة؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».