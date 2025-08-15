ليلى علوي أول ظهور بالفيديو بعد حادث السير بالساحل الشمالي: الحمد لله أنا بخير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - طمأنت النجمة ليلى علوي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سير أثناء قيادتها سيارتها بطريق الساحل الشمالي.

رسالة شكر واطمئنان عبر "إنستغرام"

ظهرت ليلى علوي في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي، موجهة رسالة امتنان قائلة: "شكرًا لكل الحب والاهتمام اللي يخليني أحس إني محاطة بالحب، ودعواتكم الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعًا".

وأضافت: "الحمد لله أنا كويسة، والخبطة بسيطة كانت قرب القزاز والصاج، وعملت أشعات على الضلوع والرقبة والحمد لله اتطمنت، النهارده تالت يوم والحمد لله أنا كويسة... قدر ولطف".

كما حرصت على توجيه تحية خاصة لكل من سأل عنها من مختلف الدول العربية، وتابعت:" شكرًا لكل حبابيي ولكل من سأل عليَّ من الوطن العربي من تونس والجزائر والسعودية ودبي وغيرهم، وجمعة مباركة عليكم وأشكركم.

تفاصيل الحادث كما روتها ليلى علوي

في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت ليلى أنها كانت تقود سيارتها حين صدمتها مركبة أخرى من الخلف، مما أدى إلى اندفاعها للأمام. وأشارت إلى أنها تعاني منذ فترة من مشكلة في الكتف والرقبة، وأن قوة الصدمة سببت لها بعض الآلام، لكنها بدأت جلسات العلاج الطبيعي وتحسنت حالتها.

تكريم مرتقب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

رغم الحادث، تستعد ليلى علوي لحضور فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تنطلق بين 2 و6 أكتوبر 2025، حيث سيتم تكريمها كـ"نجمة الدورة" تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة.

الاحتفالية ستتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني، وعرض مجموعة من أبرز أفلامها، إلى جانب ندوة مفتوحة لمناقشة تجربتها أمام جمهور ومحبي السينما.

مسيرة فنية حافلة

تُعد ليلى علوي من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، حيث قدمت أدوارًا متنوعة في أفلام مثل المصير، خرج ولم يعد، يا دنيا يا غرامي، حب البنات، وألوان السما السبعة.

وفي الدراما التلفزيونية، تألقت في أعمال منها: حديث الصباح والمساء، بنت من شبرا, الشوارع الخلفية, هي ودافنشي, ومنورة بأهلها، إلى جانب العديد من المسلسلات الاجتماعية والإنسانية.

مهرجان الإسكندرية... عراقة السينما والجمال

يحمل مهرجان الإسكندرية هذا العام شعار "السينما والجمال"، بمشاركة واسعة من صُنّاع الفن من مصر ودول حوض البحر المتوسط، مواصلًا مسيرته كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية.

