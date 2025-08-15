قبل أيّام من عرضه… أزمة حقيقيّة تطارد فيلم ياسمين رئيس “ماما وبابا”

لم تمرّ أيّام على إعلان الممثّلة المصريّة ياسمين رئيس عن البوسترات الرّسمية لفيلمها الجديد “ماما وبابا”، المقرّر إطلاقه في دور العرض المصريّة في السّابع والعشرين من أغسطس الجاري وفي جميع سينمات الوطن العربيّ ابتداءً من الحادي عشر من سبتمبر المقبل، حتّى طفت على السّطح أزمة جديدة تواجه الفيلم وتتعلّق بحقوق الملكيّة الفكريّة.

في التّفاصيل، أنّ المؤلّفة ميرنا الفقي زعمت أنّها صاحبة الفكرة الأصليّة للفيلم، مؤكّدة أنّها قدّمت سيناريو كاملًا بعنوان “من النّاحية التّانية” إلى الشّركة المنتجة قبل عامَين.

وأوضحت”الفقي” في منشور على “فايسبوك”، أنّ العمل ينتمي إلى فئة الأفلام الكوميديّة الخفيفة الممزوجة بالخيال غير المألوف وتدور أحداثه حول زوجَين لديهما طفل وطفلة، يستيقظان ذات صباح ليكتشف كلّ منهما أنّ روحه انتقلت إلى جسد الآخر وهي أوّل من تناول هذا الطّرح.

كما كشفت المؤلّفة عن وجود مراسلات جمعتها بالمنتج محمّد رشيدي، قبل نحو عامَين بخصوص السّيناريو وإمكانيّة تنفيذه، لتتفاجأ – على حدّ قولها – بتنفيذ الفكرة من دون علمها.

كما أكّدت أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للحصول على حقّها وإن لم تستطع – لأنّ الأكاذيب كثيرة – فإن حقّها لن يضيع عند الله.

نذكر أنّ فيلم “ماما وبابا” من نوعيّة اللايت كوميدي، حول زوجَين يتعرّضان لحادث يغيّر حياتهما، إذ تجد الزّوجة نفسها في جسد زوجها، بينما يعيش الزّوج بروح زوجته، ممّا يضعهما في مواقف طريفة وغير اعتياديّة.

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس محمّد عبد الرّحمن، فكرة رحمة فلاح، سيناريو وحوار ورشة “براح” بإشراف محمّد صادق ومن إخراج أحمد القيعي.