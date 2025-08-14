تعرف على نجوم لجنة تحكيم ذا فويس و ذا فويس كيدز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:06 مساءً - كشفت مجموعة Mbc عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في الموسم السادس، وتضم لجنة تحكيم ذا فويس، كل من: ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد.

لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت

وكانت مجموعة Mac أعلنت عن لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا، وضمت لجنة تحكيم the voice kids كلا من: المطرب الشامي، وداليا مبارك، والفنان رامي صبري.

برنامج ذا فويس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من؛ تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

وينتظر الجمهور عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات قريبا على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

برنامج The Voice

برنامج The Voice، هو برنامج مسابقات غنائية عالمي يعتمد على فكرة أساسية هي البحث عن أحلى صوت في العالم العربي، وسيعرض عبر شاشة قناة MBC، وتبدأ أولى مراحل البرنامج بـ مرحلة الصوت وبس، والتي يتميز بها البرنامج حيث يجلس الحكام على كراسي مواجهة للجمهور ولا يرون المتسابق، ويجب على المتسابق أن يقنعهم بصوته فقط لكي يستديروا له، ومن ثم سيتم تصفية المتسابقين حتى الوصول للمراحل النهائية.

ومن المنتظر أن تشهد النسختان الجديدتان من البرنامجين إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل عودتهما عبر شاشة MBC بشكل جديد، يعيد أجواء المنافسة الحماسية بين المواهب الشابة والصاعدة بمشاركة نخبة من الفنانين العرب.

