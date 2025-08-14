مفارقات ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن في برومو فيلم بابا وماما

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يتبادلان المهام

ياسمين رئيس تؤكد على تواجدها القوي في السينما

محمد عبد الرحمن مع رامز جلال في فيلم منتظر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:06 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "" بطولة، البرومو الرسمي للعمل المقرر إطلاقه فيبمصر يوم 27 أغسطس الجاري، و11 سبتمبر المقبل في جميع سينمات الوطن العربي؛ ليلتحق بقائمة أفلام موسم صيف 2025 السينمائي.وسيطر على برومو فيلم "" المفارقات والمواقف الكوميدية التى تعرض لها الزوجان، ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن؛ حيث يستيقظان من النوم ليجدا نفسيهما قد تبادلا الأرواح؛ ليقوم كل منهما بمهام الثاني محاولاً التأقلم مع جسده الجديد، في إطار كوميدي.قد تحب قراءة.. 3 أفلام لـ ياسمين رئيس في 2025.. أحدثها هيروشيما مع أحمد السقافيلم "" بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، خديجة أحمد، يزن العيسوي وضيف الشرف المخرج معتز التوني، والفيلم فكرة رحمة فلاح، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.فيلم "" يؤكد على تواجد يالقوي في السينما خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تعكف على تصوير دورها فيلم "" مع الفنان يسرا، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة.كما تعاقدتعلى المشاركة في فيلم "" مع الفنان أحمد السقا، والمقرر البدء في تصوير خلال الفترة المقبلة، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض؛ حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.قد تحب قراءة.. كوميدي واجتماعي وأكشن.. أدوار ياسمين رئيس في السينما قريباًفيلم "" بطولة، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.أما محمد عبد الرحمن توتا فينتظر عرض فيلم "" مع رامز جلال خلال الأسابيع المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بسمة بوسيل، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي كعادة أفلام رامز جلال.

