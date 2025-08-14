مفارقات ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن في برومو فيلم بابا وماما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:06 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن توتا، البرومو الرسمي للعمل المقرر إطلاقه في دور العرض السينمائي بمصر يوم 27 أغسطس الجاري، و11 سبتمبر المقبل في جميع سينمات الوطن العربي؛ ليلتحق بقائمة أفلام موسم صيف 2025 السينمائي.
فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، خديجة أحمد، يزن العيسوي وضيف الشرف المخرج معتز التوني، والفيلم فكرة رحمة فلاح، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.
كما تعاقدت ياسمين رئيس على المشاركة في فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، والمقرر البدء في تصوير خلال الفترة المقبلة، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض؛ حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.
فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.
ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يتبادلان المهاموسيطر على برومو فيلم "ماما وبابا" المفارقات والمواقف الكوميدية التى تعرض لها الزوجان، ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن؛ حيث يستيقظان من النوم ليجدا نفسيهما قد تبادلا الأرواح؛ ليقوم كل منهما بمهام الثاني محاولاً التأقلم مع جسده الجديد، في إطار كوميدي.
ياسمين رئيس تؤكد على تواجدها القوي في السينمافيلم "ماما وبابا" يؤكد على تواجد ياسمين رئيس القوي في السينما خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تعكف على تصوير دورها فيلم "الست لما" مع الفنان يسرا، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة.
محمد عبد الرحمن مع رامز جلال في فيلم منتظرأما محمد عبد الرحمن توتا فينتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال خلال الأسابيع المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بسمة بوسيل، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي كعادة أفلام رامز جلال.
