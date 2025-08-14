انطلاق التدريبات المفتوحة في الرياض استعداداً لنزال قمة الوزن الثقيل بين موسيس إيتاوما وديليان وايت

انطلقت يوم (الأربعاء) في “المملكة أرينا” فعاليات التدريبات المفتوحة ضمن أسبوع الملاكمة في الرياض، حيث ظهر على الحلبة كل من الملاكم البريطاني الشاب موسيس إيتاوما والمخضرم ديليان وايت، استعداداً لخوض نزال قمة الوزن الثقيل المرتقب يوم السبت المقبل في anb Arena، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وشهدت التدريبات حضوراً جماهيرياً وإعلامياً مميزاً، منح الحاضرين فرصة مشاهدة استعدادات الملاكمين عن قرب قبل المواجهة الكبرى. ويخوض إيتاوما، صاحب السجل الخالي من الهزائم في 20 نزالاً احترافياً (10 منها بالضربة القاضية)، هذا النزال لمواصلة مسيرته الصاعدة، فيما يسعى وايت، الذي يملك 31 انتصاراً (21 منها بالضربة القاضية) مقابل 3 هزائم، إلى استعادة مكانته العالمية بعد عودته من إصابة في اليد.

وجاءت التدريبات في أجواء مليئة بالحماس، تهيئةً للمراحل التالية من أسبوع الملاكمة وصولاً إلى ليلة النزال التي ستتضمن أيضاً مواجهات عالمية قوية، أبرزها نزال نيك بول وسام غودمان في الوزن الخفيف، ومواجهة بطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الريشة راي فورد أمام أبراهام نوفا، إضافة إلى نزالات مثيرة في الوزن الثقيل ومواجهات فنية متنوعة لعشاق اللعبة.

ويُقام هذا الحدث ضمن سلسلة فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها الرياض بين 7 يوليو و24 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ، وبجوائز تبلغ 70 مليون دولار، في أجواء استثنائية تجمع بين الترفيه الرقمي والمنافسات القتالية الحية.