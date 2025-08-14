مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن تاريخ فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 07:03 مساءً - يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد بدء قبول طلبات الاعتماد الخاصة بالدورة الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025. وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بصنّاع الأفلام والعاملين في صناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام المشاركة في المهرجان، وكذلك الطلبة.

إلى جانب حضور عروض الأفلام، يتيح المهرجان لحاملي بطاقات الاعتماد فرصة المشاركة في جلسات نقاشية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات مع خبراء السينما، إضافة إلى فعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال "سوق سيني جونة".

صرّحت سارة بيسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "نولي أهمية كبيرة لتجربة ضيوف المهرجان من العاملين في صناعة السينما والصحفيين، ونعمل على توفير بيئة احترافية تسهّل عملهم وتمنحهم فرصة الوصول إلى أبرز العروض والفعاليات. كما يسعدنا الحضور المتزايد لفئة الشباب، لما يحملونه من طاقة متجددة وأفكار مبتكرة، خاصة وأن المهرجان يضع ضمن أولوياته دعمهم، وإتاحة المساحات التي تمكنهم من التعلم والتفاعل والمشاركة في صياغة مستقبل السينما. فالاعتماد هو بوابة الانضمام إلى هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى استقبال طلباتكم قريبًا."

شهدت الدورات السابقة للمهرجان حضور مئات من صنّاع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق، شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، إلى جانب مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.

تُقبل الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان ابتداءً من الجمعة 15 أغسطس 2025 عبر الرابط: https://elgounafilmfestival.com/ar/accreditation-ar/

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق جسور للتواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صنّاع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين، تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به "منصة الجونة السينمائية"، التي تتكون من "منطلق الجونة السينمائي" و"جسر الجونة السينمائي"، واللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

