هيئة الأفلام تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 07:03 مساءً - تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الثالثة من "منتدى الأفلام السعودي"، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر المقبل في مدينة الرياض، تحت شعار "لقاءٌ يغيّر المشهد"، بمشاركة نخبة من صنّاع الأفلام والمنتجين المحليين والعالميين، والخبراء المتخصصين في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

شعار الدورة: "لقاءٌ يغيّر المشهد"

ويأتي المنتدى في نسخة العام الجاري ليواصل دوره كمحفّز رئيس في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير القطاع الثقافي ضمن أولوياتها.

دور المنتدى في تمكين صناعة الأفلام وتعزيز الاستثمار

ويمثل المنتدى منصة عالمية تفاعلية تسهم في تحفيز التواصل بين كافة أطراف المنظومة السينمائية، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى مزوّدي الخدمات التقنية واللوجستية، بالإضافة إلى الجهات الاستثمارية وصناديق التمويل. كما يوفّر مساحة متكاملة لاستعراض فرص التصوير والإنتاج، وبناء الشراكات النوعية، وتعزيز البنية التحتية لصناعة الأفلام محليًا، ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في هذا المجال.

أكثر من 30 جلسة وورشة عمل متخصصة

ويشهد المنتدى في نسخته الثالثة تنظيم مؤتمر دولي يقدم أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل تتناول تمويل الأفلام، وتطوير المحتوى، وتنظيم القطاع، إلى جانب فعاليات مصاحبة وورش عمل تخصصية تستهدف تعريف الجمهور والمواهب الشابة بفرص التخصص والمسارات المهنية في هذا القطاع الواعد.

معرض موسع يضم أكثر من 130 جهة محلية ودولية

كما يحتضن المنتدى معرضًا موسّعًا يضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية، تشمل مناطق مخصصة لشركات الإنتاج والاستوديوهات الإنتاجية، وشركات تأجير المعدات والتقنيات السينمائية، والبرمجيات، وما بعد الإنتاج، والتقنيات الإبداعية، ومنصات البث والتوزيع والعرض، والجهات الحكومية والتنظيمية في القطاع، إضافة إلى القطاعات ذات العلاقة من المؤسسات التعليمية والجمعيات السينمائية وصناديق التمويل والاستثمار.

فتح باب التسجيل للعارضين عبر الموقع الرسمي

وقد فتح المنتدى باب التسجيل للعارضين عبر الحسابات الرسمية، وأيضًا من خلال الرابط:

https://saudifilmconfex.com

للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والجهات الحكومية والتنظيمية، لتقديم مشاريعهم واستعراض أحدث الابتكارات والفرص في سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، وبناء شراكات تسهم في نمو السوق المحلي وتعزز حضور المملكة على خارطة صناعة الأفلام عالميًا.

استمرار النجاحات بعد نسخة 2024

يُذكر أن تنظيم هذه النسخة من المنتدى يأتي امتدادًا لما حققته النسخة الثانية عام 2024 من حضور لافت ومشاركة نوعية واسعة، شجعت على التوسع في المحتوى والأنشطة، وتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي المتنامي لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز حضور الكفاءات السعودية في هذه الصناعة عالميًا، بما يسهم في بناء قطاع سينمائي سعودي مزدهر وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

نبذة عن هيئة الأفلام السعودية

هيئة الأفلام هي هيئة حكومية سعودية، تابعة لوزارة الثقافة السعودية، تأسست في شهر فبراير من العام 2020 م، ومقرها في العاصمة الرياض. تهدف الهيئة لتطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج في السعودية، إضافة إلى تحفيز وتمكين صناع الأفلام السعوديين.

تكمن رؤية الهيئة في ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط.

وتتمثل رسالة الهيئة في بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

