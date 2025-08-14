عادل إمام يتحدث عن بداياته مع شويكار وتعليقها على عدم العمل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 07:03 مساءً - ما أن يُذكر اسم شويكار؛ حتى يأتي بذاكرة الجمهور عددٌ كبير من الأعمال الفنية المُميزة، والتي ارتبط بها على مدار سنوات، وموهبة حقيقية مُغلّفة بخفة ظل جسّدت بطولة تلك الأعمال.

وكانت الفنانة شويكار قد حققت نجاحاً كبيراً سواء بالسينما أو المسرح أو الدراما التليفزيونية، ودوماً ما كانت تُحافظ على مكانتها الخاصة لدى الجمهور في الوطن العربي، من خلال اختيارها لأعمالها الفنية بدقة، والتي اعتمدت من خلالها على موهبتها الحقيقية في تجسيد العديد من الشخصيات ببراعة شديدة.

ويأتي اليوم 14 أغسطس، الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة شويكار. وإحياءً لتلك الذكرى، نستعرض لكم العلاقة الفنية التي جمعتها بالفنان عادل إمام.

دعم شويكار لـ الزعيم بأولى خطواته الفنية

جاءت البداية الفنية لـ عادل إمام من خلال المسرح، مثل العديد من أبناء جيله، وبشكل خاص فرقة "مسرح التليفزيون". إلّا أن بدايته الحقيقية مع الشهرة جاءت من خلال المسرح أمام الفنان فؤاد المُهندس والفنانة شويكار واللذين كانا قد قدّما ثُنائياً فنياً، سواء بالسينما أو المسرح، حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

وقد شارك الفنان عادل إمام بمسرحية "أنا وهو وهي" عام 1963، وجسّد خلال أحداثها شخصية مساعد المحامي "دسوقي"، وحقق نجاحاً كبيراً من خلالها؛ لتنفتح أمامه بعد ذلك أبواب النجومية.

يُمكنكِ قراءة في ذكرى مئوية ميلاده: هكذا نجح فؤاد المهندس بتأسيس مدرسة استثنائية في الكوميديا

وخلال لقاء تليفزيوني، أكّد الفنان عادل إمام أن الفنانة شويكار كانت من أول الداعمين له في بداية مسيرته الفنية؛ حيث تنبأت بأنه سيكون له شأن كبير في التمثيل. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه حينما تربّع على عرش البطولة المُطلقة، لم يتعاون معها في أيّة مسرحية أخرى.

شويكار تتحدث عن أسباب عدم تعاوُنها مع عادل إمام في عمل فني

وخلال لقاء تليفزيوني للفنانة شويكار ببرنامج "ساعة صفا" من تقديم الفنانة صفاء أبوالسعود، تحدثت الفنانة شويكار عن أن عدم تعاوُنها مع الفنان عادل إمام في عمل فني، يعود إلى أنه لم يأتِ الدَور أو العمل المُناسب الذي يجمعهما سوياً.

وأضافت، أن الفنان عادل إمام وكُل أبناء جيله، يعلمون بأنها تحبهم وتحب العمل معهم. وأنها واثقة من أنه لو هناك شخصية مُناسبة تُجسّدها في أيّ عمل فني من بطولة عادل إمام، لم يكن ليتردد في أن يتعاون معها.

وشهد نفس اللقاء توجيه الفنان عادل إمام رسالة للفنانة شويكار، أكّد من خلالها أن الفنانة شويكار تستحق كلّ تقدير، وهي فنانة حقيقية تجمّل كلّ شيء تعمله في الفن. كما أوضح أنه سعيد الحظ بأن أول بداياته الفنية كانت أمام الفنانة شويكار.

كما أكّد الفنان عادل إمام، أن الفنانة شويكار حينها أشادت بموهبته ودعمته، وأنها ممثلة مسرح وسينما من الدرجة الأولى، وتتمتع بموهبة كوميدية كبيرة ومُتميزة على خشبة المسرح.

وكانت الفنانة شويكار قد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 أغسطس عام 2020 عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت لما يتجاوز الخمسين عاماً، قدّمت من خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية، جعلتها واحدة من كبار القامات الفنية في الوطن العربي.

