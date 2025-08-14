حسين الجسمي يكشف عن الحكاية التاسعة والعاشرة من ألبومه بـ 2025 وإليكم تفاصيلها

View this post on Instagram A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 03:59 مساءً - من خلال حسابه الخاص على إنستغرام، كشف الفنان حسين الجسمي الأغنيتين التاسعة والعاشرة من ألبومه الجديد "في وقت قياسي"، والذي وعد جمهوره بأنه سيُطرح أغنيتين، أو كما أراد أن يسميها "حكايتين" كل أسبوع خلال فصل الصيف.وكتب حينها: "هذا الصيف، كل أسبوع حكايتان برؤية فنية مختلفة، أقدّم أول ألبوم يُروى على مراحل، نبدأه بإذن الله بأول أغنيتين في 14 يوليو، ممتن لمحبتكم وثقتكم، وترقبوا الباقي تباعاً".وشارك حسين الجسمي متابعيه اليوم مقطعًا من الأغنية التاسعة من الألبوم، وكتب: "الحكاية التاسعة من HJ2025، "أول مرة"، من القلب للقلب أتمنى تلامس إحساسكم وتعيشوا معها أجمل اللحظات، كلمات: العالية، ألحان: ياسر بوعلي،‏ توزيع هادي شرارة".كما كشف عن الأغنية العاشرة، بعد نشر مقطع من الأغنية، وكتب: "الحكاية العاشرة، من HJ2025، "أقول إهدا"، طاقة وإحساس مختلف، أترك لكم تكملوا المشوار مع الكلمات واللحن، كلمات: يم، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع: عصام الشرايطي".وكان الجسمي قد كشف سابقاً عن 8 أغانٍ أو حكايات، كما أسماها من ألبومه الجديد "في وقت قياسي"، وهي كانت كالتالي:جاءت بعنوان "يا نسيمٍ هبّ جدواكم"، وعلّق الجسمي وقتها وكتب: هي بداية الألبوم، وأفتخر فيها من قلبي، من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لحّنها المبدع ياسر بو علي، ‪توزيع عصام الشرايطي، مكساج وماستر جاسم محمد.جاءت بعنوان "مستنّيك"، وعلّق الجسمي وقتها وكتب أغنية مصرية فيها لهفة، وحنين، وكلمة من القلب من ألحاني، كلمات تامر حسين، توزيع مادي، وإخراج فني هشام جمال، جيتارات فرشيد آدهمي، مكساج وماستر جاسم محمد.وكتب الجسمي أيضاً: "شكراً من القلب للنجمَيْن المميزَيْن محمد فراج وبسنت شوقي على حضورهما اللافت في الكليب واللي جاي، أقرب للمشاعر، وأقرب لكم".: فجاءت بعنوان "يا ناقد الناس"، وكتب الجسمي: "حكايتنا الثالثة بصوت الحكمة وإحساس الصدق "يا ناقد الناس"، كلمات دحيم النومسي، وألحان ياسر بو علي، توزيع عصام الشرايطي، مكساج وماستر جاسم محمد، وهو عمل يحمل رسالة صادقة، بكلمات تلامس الواقع وإحساس يوصّلها للقلوب".، فقال عنها الجسمي إنها بنبض العشق الحالم، وهي بعنوان "أنا والقمر"، كلمات أمير طعيمة، رؤية فنية وألحان هشام جمال، توزيع مادي،مكساج وماستر جاسم محمد، صياغة أوركسترا كمال أحمد مصطفى، بمصاحبة أوركسترا براغ الفلهارمونية بقيادة المايسترو ريتشارد هاين.وشكر الجسمي هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر؛ لظهورهما بفيديو الأغنية التي نشرها، وكتب: "كل الشكر والتقدير للفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر على حضورهما الجميل، الذي أضفى لمسة راقية وإحساساً مميزاً على الكليب".جاءت بعنوان "الحنين"، وعلّق الجسمي وكتب: "حكايات ‪ تكمل مشوارها بحب أعمق وإحساس أنقى، الحكاية الخامسة "الحنين"، نبضة شوق تفيض بالذكرى، ووجدان لا يُنسى، رؤية فنية وألحان حسين الجسمي، كلمات أحمد الصانع، توزيع عصام الشرايطي، مكساج وماستر جاسم محمد.جاءت بعنوان "في وقت قياسي"، وعلّق الجسمي وقتها عن الأغنية، وكتب: "في وقت قياسي ومع كل خفقة، يكبر الحُب في حكاياتنا، الحكاية السادسة من حبّ يسبق اللحظة، ويأسر القلب من النظرة الأولى، رؤية فنية وألحان حسين الجسمي، كلمات أمير طعيمة، توزيع ومكساج وماستر توما، رؤية فنية هشام جمال.جاءت بعنوان "النور"، وعلّق الجسمي وقتها وكتب: "النور"، هي الحكاية السابعة، أغنية خليجية قريبة للقلب، كلمات: قوس، ألحان: ياسر بو علي، توزيع: عصام الشرايطي، مكساج وماستر: جاسم محمد.جاءت بعنوان "سد باب القلب"، وعلّق الجسمي وقتها وكتب: "الحكاية الثامنة، أغنية عراقية بلهجة محببة لي، وقدمتها بإحساس مختلف،كلمات قصي عيسى، لحن نور الزين، توزيع ومكساج حسام كامل، من القلب؛ أسمعكم وتسمعوني".

