أزمة جديدة تلاحق فيلم ماما وبابا لـ ياسمين رئيس قبل عرضه

مؤلفة تزعم أنها صاحبة فكرة فيلم "ماما وبابا"

محادثات ومراسلات بين المنتج والمؤلفة

المؤلفة: "لن أترك حقي"

فيلم "ماما وبابا"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 03:59 مساءً - يواجه فيلم "ماما وبابا" بطولة"توتا"، أزمة جديدة خلال اليومين الماضيين، وذلك قبيل عرضه في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجاري، ويوم 11 سبتمبر في كل سينمات الوطن العربي.وزعمت المؤلفة ميرنا الفقي، أنّها صاحبة قصة فيلم "ماما وبابا"، كما سبق وقدّمت السيناريو كاملًا إلى الشركة المنتجة قبل عامين، بعنوان "الناحية التانية" ينتمي إلى أفلام اللايت كوميدي الممزوجة بالفانتازيا، وتدور أحداثه حول زوجين والدين لطفل وطفلة، يستقيظان في أحد الأيام، ليجد روح كلّ منهما في جسد الآخر.وكشفت عن محادثات ومراسلات جمعتها بالمنتج محمد رشيدي، قبل نحو عامين، بشأن تقديم السيناريو وإمكانية تنفيذه، لتُفاجأ بالاستيلاء على الفكرة دون علمها، وذلك حسب قولها، مؤكدة أنها لن تتهاون في التنازل عن حقها، وستتخذ الإجراءات القانونية بما يضمن الحفاظ على حقوقها المادية والأدبية.وكتبت المؤلفة ميرنا الفقي، عبر حسابها على "فيس بوك"، "في فيلم كنت بعتاه للأستاذ المنتج المحترم محمد رشيدي من سنتين، بالاخص يوم ٩/٩/٢٠٢٣، و هو اللي طلب الفيلم كامل علشان مبيقروش معالجات.. هي تيمة مش جديدة خالص ولا أنا مخترعة الذرة.. لكن عمرها ما اتعملت براجل ومراتة، يا اتنين صحاب يا واحدة ومامتها يا أسرة كاملة، ومتهيألي كان هيبقي ده أول فيلم في التيمة بين راجل ومراته".وأضافت "المهم فجأة، وبعد سنتين ألاقي خبر زي ده، وكمعتاد السرقة في مصر بياخدوا الفكرة الرئيسية في الفيلم أو المعالجة ويبدأوا يغيروا في الأحداث علشان المؤلف ميعرفش يثبت حقه، لكن عند ربنا هل أنا محتاجة أثبت حقي؟"، متابعة "لو معرفتش أجيبه بالقانون اللي أنا واثقة فيه ثقة عمياء، بس الألاعيب كتير وعارفينها زي اللي قولتها فوق فبرضه مش مسامحة في حقي عند ربنا".تدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة مستقرة مع أطفالهما، إلى أنّ يتعرضان لحادث يُغير حياتهما رأسًا على عقب، حيث تتبدل الأدوار بينهما، لتجد الزوجة نفسها تسكن روح زوجها، بينما الزوج سيجد نفسه في روح الزوجة، وذلك في إطار لايت كوميدي.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، والعمل فكرة رحمة فلاح، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإشراف على الكتابة محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

