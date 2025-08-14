قبل عرضه.. هكذا روجت أبرار بوسيف لأحدث تجاربها الدرامية سيستر فخرية

" سيستر فخرية" قصته وأبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 03:59 مساءً - تخوض الفنانة، تجربة درامية جديدة بعنوان""، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون قريباً، ويبدو أن حماس "أبرار بوسيف" تجاه هذا المسلسل، دفعها للترويج له عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام"، إذ نشرت صورة لكلاكيت العمل وبجانبها كاميرا تصوير.المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويناقش العديد من المشاكل والقضايا داخل المجتمع الكويتي، وينتمي العمل لنوعية الأعمال القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وهو من تأليف محمد شمس وإنتاج شركة الدراما العربية.ويضم المسلسل عددًا من نجوم الخليج المميزين، حيث يشارك في بطولته إلى هدى حسين، عدد من النجوم منهم مرام البلوشي، شهاب حاجيه، مشعل الشايع، وآخرين. وقام بتأليف العمل محمد شمس فيما تولى الإخراج المخرج مناف عبدال، ومن إنتاج شركة الدراما العربية.والمميز في هذا العمل الدرامي "" هو تواجد زوجها معها مناف عبدال الذي يتولى العملية الإخراجية للمسلسل، هذا الأمر جعلنا نستعيد مقتطفات من ذاكرة أعمالهما الفنية والتي تعاون فيها الثنائي أبرار ومناف، منها على سبيل المثال "عبر الأثير"، و "صدف" و "ملفات منسية"، و "يس عبد الملك".وفي لقاءٍ سابق مع "الخليج 365"، علقت الفنانة أبرار بوسيف على تعاونها المتكرر مع المخرج مناف عبدال في عدد من الأعمال الدرامية، قائلة: "من لا يتمنى العمل مع المخرج مناف عبدال؟ فهو مخرج متميز وله باع طويل في المجال الفني، تعاون مع نخبة من نجوم الدراما الخليجية، وحاز على العديد من الجوائز. لذلك، أعتبر أن العمل معه ليس مجرد صدفة، بل هو شرف ومطمع لكل فنان يبحث عن الجودة والتميّز في مسيرته الفنية".جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة أبرار بوسف، كان من خلال مسلسل "عبر الأثير"، والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية تدعى "ريتا" تعاني من مشاكل في حياتها الزوجية بسبب التجاهل الذي تتعرض له من قبل زوجها، الأمر الذي سيجعلها تخوض رحلة تتخللها لحظات مشوقة وصعبة.ودارت أحداث المسلسل حول الشابة (أثير)، التي تعمل مذيعة وتبدو كامرأة قوية تنشر الطاقة الإيجابية، لكنها في الحقيقة تخفي الكثير من الجراح بسبب ما عاشته في ماضيها القاسي، وضم العمل نخبة من النجوم وهم ، ميلا الزهراني، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي وآخرين،يمكنكم قراءة....كيف احتفلت أبرار بوسيف بيوم ميلاد زوجها المخرج مناف عبدال؟

