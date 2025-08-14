بالصور- الشرطة توقف دي كابريو في إيبيزا… والسبب يثير الجدل

عادت جزيرة إيبيزا إلى دائرة الضّوء مجدّدًا، بعد حادثة طالت الممثّل ليوناردو دي كابريو في نهاية حفلة خاصّة نظّمها الممثّل أرون بايبر للاحتفال بإطلاق أغنيته الجديدة. ووفقًا لما كشفه الصّحفيّ سيرجيو غاريدو في برنامج TardeAR، فقد كان دي كابريو، برفقة عدد من المشاهير مثل كيندال جينر، ميغيل أنخيل سيلفستر، جون كورتاخارينا وإيستر إكسبوسيتو، يغادر المكان حين اعترضته عناصر الحرس المدنيّ الإسبانيّ وأوقفته للتّفتيش.

وقال غاريدو: “دي كابريو يحضر جميع أنواع الفعاليّات، وربّما لم يكن على علم بما يجري. وعندما غادر، وجد نفسه أمام نقطة تفتيش”. وأضاف أنّ الشّرطة حضرت لأنّ الحفلة قد تُصنَّف “غير قانونية”، وكان الهدف منها تفريقها.

لكن صحيفة Diario de Ibiza نقلت تفسيرًا آخر عن مجلة GQ، مفاده أنّ الحفل شهد اكتظاظًا شديدًا بالمدعوّين، هذا ما تسبّب في فوضى بمواقف السّيّارات القريبة، الأمر الّذي استدعى تدخّل الحرس المدني. وعند مدخل الفيلا، سأل الضّبّاط الحاضرين عمّا إذا كانوا مدعوّين للتحقّق من هويّاتهم وتنظيم الدّخول.

وفي نهاية المطاف، تعاون دي كابريو مع السّلطات وقدّم أوراقه الثّبوتية، ثم سُمح له بدخول الفعاليّة، لكنّه مرّ بتفتيش أمنيّ غير متوقّع، في مشهد يعكس التّوتّر الدّائم بين بريق حفلات الصّيف وإجراءات الشّرطة الصّارمة في إيبيزا.