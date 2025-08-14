الموركس دور يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

كلمة المؤسسين

تكريم خاص

رسالة دعم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 02:06 مساءً - برعاية وحضور وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، أقامت لجنة "الموركس دور" التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو سهرتها السنوية لإطلاق اليوبيل الفضي وإعلان شعارها للعام بعنوان "25 years, New Dawn... Bright Future – 25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق"، وذلك في مطعم "VIA Dbayeh"، حيث تزيّن النجوم باللون الفضيّ، وحضره حشد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والنقابيين والفنانين والممثلين والإعلاميين ونخبة من أهل المجتمع اللبناني والعربي.استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني وقدّمته الإعلامية رنيم أبو خزام، ثم كانت كلمة الدكتورين زاهي وفادي الحلو، حيث افتتحاها بدقيقة صمت عن روح العبقري زياد الرحباني الباقي بيننا، وأعلنا عن موعد الدورة المميزة المقبلة التي ستقام في "صالة السفراء" بكازينو لبنان يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، مؤكدين أن المهرجان سيشهد حضوراً فنياً من لبنان والعالم، كما كشفا عن أسماء لجان التحكيم الدرامية والغنائية والإعلامية.في لفتة مؤثرة، فاجأ المؤسسان الدكتورة اليسار ندّاف جعجع، عضو لجنة التحكيم الإعلامية، وألبساها عباية من تصميم "Adora by Aurore Ezzedine" تكريماً لتوليها منصبها الجديد كرئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان.وألقى وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص كلمة هنأ فيها القائمين على المهرجان بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقه، مشيداً بقدرتهم على الاستمرار والتجدد، ومؤكداً دعمه الكامل وحضوره الحفل المنتظر في أيلول/سبتمبر.ومن ثم كانت كلمة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص الذي هنأ الدكتوران زاهي وفادي الحلو على الاستمرارية خلال الـ25 عاماً مؤكداً دعمه وحضوره الحفل المنتظر في أيلول- سبتمبر.كالعادة، تخلل الحفل فقرات فنية وثقافية وموسيقية أضفت الفرح والأمل على الحضور، إضافة إلى عرض تقريرين مصورين يوثقان أبرز محطات ربع قرن من التكريم والإبداع والتميز في "الموركس دور".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».