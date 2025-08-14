يوم حاسم في رحلة علاج أنغام 

تطورات الحالة الصحية لأنغام

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام: عملية دقيقة في البنكرياس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 12:58 مساءً - ما زال الجمهور يشعر بالقلق حول الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك بعدما أجرت عمليتين جراحيتين في البنكرياس بمدينة ميونخ الألمانية، وكعادته يحمل الإعلامي محمود سعد على عاتقه مهمة طمأنه جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.خلال الساعات الماضية ظهر محمود سعد في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد أن أنغام في حالة صحية جيدة ومستقرة وتتناول طعامها بشكل طبيعي وتتواصل بشكل دوري مع المقربين منها.وأشار إلى ان الساعات المقبلة تشهد ترقبًا كبيرًا حول شفائها، وقال "أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا أخبار حلوة جدًا، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله".يُشار إلى أن الإعلامي محمود سعد حرص على أن يطمئن جمهور أنغام بصفته صديقاً مقرباً منها وأسرتها، وكتب منذ أيام منشوراً على فيسبوك قال فيه: "طلبتم مني أطمنكم على صحة انغام. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جداً في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقاً. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جداً. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".على جانب آخر أكد شقيقها خالد سليمان استقرار حالتها الصحية، وأوضح أنها حالياً تخضع لمراقبة طبية دقيقة للاطمئنان على نجاح العملية وعدم حدوث أي مضاعفات، وقال إنه من المفترض أن تعود لمصر في أقرب وقت، وقال والدها الموسيقار محمد علي سليمان إنه يتواصل مع ابنته بشكل يومي، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.يُشار إلى أن أنغام قامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.يُذكر أن أنغام تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وقد أثارت حالتها الصحية موجة من القلق والدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد غيابها عن الساحة الفنية في الأيام الأخيرة.

