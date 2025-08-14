كيت ميدلتون تلمح إلى كيفية قضاء صيفها مع الأمير ويليام وأبنائهما

كيت ميدلتون تكشف برسالة ملهمة كيف تقضي عطلتها الصيفية

كيت ميدلتون تقطع عطلتها من أجل مشروع توعوي ضخم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 12:58 مساءً - وجهتأميرة ويلز، رسالة صيفية جديدة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلالها عن رؤيتها لفصل الصيف وأهميته في تعزيز الروابط العائلية والإنسانية، وألمحت إلى أجواء عطلتها الخاصة مع الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، بعيدًا عن الأضواء، ووسط الطبيعة.نشرت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عامًا، مقطع فيديو جديدًا بصوتها ضمن سلسلتها "Mother Nature"، التي أطلقتها مطلع العام. وحرصت على توقيع الرسالة بحرف "C" في إشارة إلى اسمها "كاثرين"، مؤكدة أن: "حياتنا تزدهر عندما نعتز بروابط الحب والصداقة. لم يكن هناك وقت أكثر أهمية لتقدير قيمة بعضنا البعض وقيمة الطبيعة الأم".الفيديو تضمن لقطات لطنين النحل، والناس أثناء الزراعة، والأطفال يلعبون، وعلقتقائلة: "الصيف هو موسم الوفرة. تمامًا كما تتفتح الأزهار وتنضج الثمار، نتذكر نحن أيضًا إمكاناتنا للنمو. إنه وقت لإشعال شغفنا الداخلي، واستكشاف إبداعاتنا، واهتماماتنا، وأحلامنا".وأضافت: "بينما نستمتع بساعات النهار المشرقة، تجتمع العائلات والأصدقاء للعب، والتواصل، والاستمتاع باللحظة، واحتضان الفرح في أبسط اللحظات والتجارب المشتركة. حياتنا تزدهر حين نعتز بروابط الحب والصداقة، لذا افتحوا قلوبكم، غنوا، ارقصوا، العبوا. الأيام ما زالت طويلة، فلتكن المحبة وتلقيها أسلوب حياتكم".ورغم بقاء تفاصيل عطلة الأسرة بعيدة عن الإعلام، فإن كلماتتوحي بأنهم يقضون أوقاتهم في الهواء الطلق، حيث سبق أن صرحت في مقابلة بودكاست عام 2020 أن أمتع لحظاتها العائلية هي حين يكونون "في الريف بالخارج، وأقدامهم مغطاة بالتراب".يذكر أن الأمير ويليام وظهرا آخر مرة مع أطفالهما الثلاثة؛ الأمير جورج (12 عامًا)، الأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام) في العرض العسكري السنوي Trooping the Colour في 14 يونيو.كما اصطحبا جورج وشارلوت لمشاهدة نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس في 13 يوليو، وانضمت شارلوت لوالدها في سويسرا لحضور نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم UEFA Women's EURO 2025 في 27 يوليو.ومن المرجح أن تتضمن أجندة العائلة الملكية قريبًا زيارة تقليدية إلى قلعة بالمورال في مرتفعات اسكتلندا، حيث اعتادت الأجيال الملكية قضاء أواخر الصيف في أجواء هادئة وسط الطبيعة.بينما تستمتعبعطلة عائلية، إلا أن شغفها بقضية الطفولة المبكرة لم يُفارق أجندتها. فقد قطعت إجازتها الصيفية، وأطلقت من خلال مركز الطفولة المبكرة الذي أسسته، سلسلة أفلام متحركة تعليمية، تهدف إلى دعم المتخصصين والمتطوعين العاملين مع الأطفال والأسر في بناء بيئات آمنة للنمو العاطفي والاجتماعي السليم.وفي تصريح حديث لأميرة ويلز، وصفت السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان بأنها: "الفرصة الذهبية لبناء أسس قوية لحياة صحية وسعيدة في المستقبل"، مؤكدة أن هذه المرحلة تتيح إمكانية تغيير المجتمعات للأفضل من خلال إعداد الأطفال لمواجهة تحديات الحياة.وأضافت في تصريحاتها: "توفر الطفولة المبكرة فرصة ذهبية لتغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل، ومن خلال تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى أطفالنا، سننشئ جيلاً أكثر جاهزية لمواجهة المستقبل".