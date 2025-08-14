الكشف عن ميراث الأميرة شارلوت من مجوهرات جدتها الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 12:58 مساءً - الأميرة شارلوت، ابنة الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، يبدو أنها ستكون واحدة من أكثر أميرات بريطانيا تألقاً وأناقة في المستقبل، وستكمل إرث جدتها الراحلة الأميرة ديانا، التي اشتهرت بأناقتها المعهودة، وذلك ليس فقط بسبب تشابه الأذواق بينها وبين جدتها، ولكن لأنها سوف ترث كنوزاً ملكية لا تُقدر بثمن، تتضمن قطعاً تاريخية من مجوهرات العائلة المالكة البريطانية، ومجوهرات مميزة تعود للأميرة ديانا.

الأميرة شارلوت وإرث ضخم من العائلة المالكة البريطانية

ROYAL TIARA SNUB? 👑

Princess Charlotte is set to inherit Princess Diana’s $535K Spencer Tiara... and Meghan Markle is furious her daughter won’t get it.

From its secret history to the family drama behind it, here’s the full royal tea.https://t.co/UOcaUS7yqC (📸: MEGA) pic.twitter.com/YuIrMTBv56 — Radar Online (@radar_online) August 12, 2025

— Radar Online (@radar_online)تستعد الأميرة شارلوت، البالغة من العُمر 10 أعوام، لوراثة كنوز ملكية ثمينة مادياً ومعنوياً، خلال الفترة القادمة، تتضمن قطعاً نادرة، وعلى رأسها تاج سبنسر الأيقوني الذي ارتدته جدتها الراحلة الأميرة ديانا في يوم زفافها الأسطوري عام 1981، بالإضافة إلى خاتم الخطوبة الشهير المرصع بالياقوت الأزرق، وعدد من أندر وأغلى المجوهرات في القصر الملكي.

يذكر أن العائلة المالكة البريطانية تضم مجموعة هائلة من المجوهرات التاريخية التي تناقلتها الأجيال، وتتميز بقيمتها الفنية والتاريخية الفريدة. وقد حظيت الأميرة كيت على مدار السنوات بفرصة ارتداء العديد من هذه القطع، والتي ستصبح لاحقاً في متناول ابنتها شارلوت.

لكن ما يميز نصيب الأميرة الصغيرة، هو وراثتها لقطع خاصة لم ترتدها والدتها من قبل، مثل تاج سبنسر الشهير، الذي كان ملكاً لعائلة ديانا.

تاج سبنسر الأيقوني

Embed from Getty Images

وكان قد صُمم التاج على شكل إكليل الزهور، وبه قلب في المنتصف تحيط به زخارف متعرجة، تتخللها أزهار على شكل نجوم وأبواق، مرصعة بألماس دائري وقطع وردية الشكل، كلها مثبتة في قاعدة من الذهب.

والتاج في الأصل ملك لعائلة سبنسر، وأُعير إلى ديانا من والدها جون سبنسر لحفل زفافها على الأمير تشارلز-آنذاك- عام 1981، واستمرت في ارتدائه بمناسبات أخرى. وبعد وفاة جون في مارس 1992، انتقلت ملكية التاج إلى شقيقها تشارلز، الذي ورث ممتلكات العائلة بما فيها التاج. وقد عُرض في متحف بلندن عام 2022، حيث تأكد آنذاك أنه سيؤول إلى الأميرة شارلوت.

كما ورد في وصف التاج خلال العرض: "في منتصف السبعينيات، ورث جون سبنسر، إيرل سبنسر الثامن، التاج. وقد ارتدته جميع بناته الثلاث في حفلات زفافهن: الليدي جين عام 1978، الليدي سارة عام 1980، وأخيراً الليدي ديانا عام 1981. والآن سيؤول تاج سبنسر إلى الأميرة شارلوت".

خاتم خطوبة الأميرة ديانا

Embed from Getty Images

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن ترث شارلوت خاتم الخطوبة الأسطوري الخاص بديانا، والمُرصع بياقوت أزرق كبير تحيط به الألماسات، والذي ترتديه الأميرة كيت اليوم.

عند زواج كيت ميدلتون من الأمير ويليام، ورثت كيت ست قطع من مجوهرات ديانا، تُقدر قيمتها الإجمالية بـ16.5 مليون جنيه إسترليني، أبرزها أقراط اللؤلؤ، أقراط كولينغوود، طقم الياقوت الأزرق السعودي، وسوار اللؤلؤ الثلاثي.

وفقًأ لرسالة سابقة كتبتها ديانا قبل وفاتها، أوصت قائلة: "أود أن يتم توزيع مجوهراتي بحيث يحتفظ بها أبنائي؛ ويحق لزوجاتهم امتلاكها أو استخدامها في الوقت المناسب".

كما قد ترث شارلوت في المستقبل مجوهرات أخرى أهداها الأمير ويليام وملك بريطانيا تشارلز إلى كيت، من بينها طقم كارتييه، ساعة كارتييه "بالون بلو"، خاتم الوعد، خاتم الأبدية، أقراط من التورمالين الأخضر والأميثيست، بروش، عقد ذهبي شخصي، وأقراط الأميثيست.

يمكنك قراءة: شاهدوا رقص الأمير ويليام والأميرة تشارلوت في حفل تايلور سويفت

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».