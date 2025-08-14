إتّهمت بقتل زوجها وهي حامل وخرجت من السّجن لتنتقم… دراما تركيّة جديدة هؤلاء أبطالها

تستعد قناة NOW التّركيّة لعرض مسلسل جديد بعنوان “بعيد جدًا قريب جدًّا”، من بطولة كلّ من الممثّلين فوندا إيريغيت وجانير جيندوروك، في اقتباس دراميّ عن المسلسل الكوريّ الشّهير Lies of Lies. وينطلق تصوير العمل في العشرين من أغسطس الجاري.

تدور أحداث المسلسل حول “آيتشا” (فوندا إيريغيت) الّتي تتغيّر حياتها جذريًّا بعد مقتل زوجها واتّهامها بقتله وهي حامل. وبعد إنجاب طفلتها في السّجن، تُنتزع منها وتتبناها عائلة أخرى. وعند خروجها، تسعى بكلّ السّبل لرؤية ابنتها، حتّى وإن تطلّب الأمر إغواء “كمال” (جانير جيندوروك)، والد الطّفلة بالتّبنّي، والزّواج منه.

وتنضمّ الممثّلة زينب أوزدير إلى فريق العمل لتمثيل شخصيّة “بينار”، زوجة كمال، وهي المعروفة بأدوارها في مسلسلات ندى العمر والانتقام.

المسلسل يعد بمزيج من التّشويق والدّراما الإنسانيّة، مع شخصيّات معقّدة وصراعات عاطفيّة عميقة، وهذا ما يجعله من الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد.