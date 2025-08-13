فلاش باك الحلقة الأخيرة تكشف أسرار مقتل مريم ونهاية غير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:04 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية "فلاش باك"، ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، أحداثاً مشوقة ومليئة بالمفاجآت، حيث انكشفت خيوط الماضي وتعقدت الحاضر بطريقة غير متوقعة، حيث بدأت الأحداث بمعرفة زياد (أحمد خالد صالح) تفاصيل جديدة عن ماضي مريم (مريم الجندي)، لتفتح الباب على مشهد فلاش باك يكشف عن بداية علاقة مروان (خالد أنور) ومريم.

كيف بدأت علاقة مريم ومروان؟

"رانيا" كشفت لـ "زياد" أيضاً أن علاقة "مريم" بـ "مروان" بدأت بالاحترام والإعجاب، لكنها تحولت تماماً بعد تعرض "مريم" لإصابة خطيرة أثناء التدريب تسببت في كسر مضاعف أطاح بأحلامها. في تلك اللحظات العصيبة، وقف "مروان" بجانبها مستغلاً غياب شقيقتها، لتتطور علاقتهما عاطفياً. غير أن وجهه الحقيقي ظهر لاحقاً؛ إذ بدأ يمارس العنف ضدها.

مع مرور الوقت، ازدادت خطورة تصرفات "مروان" حتى أقدم على جرحها بسكين، الأمر الذي دفع "رانيا" للتدخل ومنعها من التواصل معه، بل وتحرير محضر ضده. ورغم زواجه وانفصاله، ظل "مروان" مهووساً بها، وهو ما جعل "رانيا" تؤكد لـ "زياد" أن الغيرة قد تكون الدافع وراء قتله لها بعد أن اختارت زياد بدلاً منه.

أول مواجهة بين زياد ومروان

وتتوالى الأحداث حيث يكتشف "زياد" أن "مروان" فتح رسالة كان قد أرسلها له من حساب مريم على البريد الإلكتروني، فيخبر صديقه خالد بأن خطتهما لتحديد مكانه قد نجحت.

وفي مشهد مشحون بالتوتر، يظهر مروان مع مريم في سيارته، قبل أن يعتدي عليها في الشارع، ويفتح الكاميرا لمواجهة زياد عبر مكالمة فيديو مباشرة.

يذهب زياد إلى مروان ويشتبك معه ويسلمه للشرطة. يعود زياد إلى منزله ويلقي المهدئات في المرحاض إيذاناً ببدء حياة جديدة، لكن المفاجأة تأتي عبر مكالمة فيديو من مريم، تعتذر فيها عن أسلوبها وتخبره بانتهاء علاقتها بمروان. حينها يصدمها زياد بتحذير من حادث سيقع لها بعد خمس سنوات، مؤكداً أنه يحدثها من المستقبل.

يتوالى التصعيد حين يلتقي زياد بـ "عم زكريا" في أحد المطاعم، فيكتشف أن "مريم" زارت المكان قبل عامين وهي متزوجة منه، وكان ذلك يوم ميلاد "مروان". هذا الاكتشاف يدفعه لمواجهة "مروان" في المستشفى، ليصعقه الأخير باعتراف أن علاقته بـ "مريم" استمرت حتى بعد زواجها من "زياد"، وأنها كانت حاملاً قبل وفاتها. بل ويعترف "مروان" بأنه صدمها بسيارته متعمداً.

زياد يكتشف خيانة مريم له ونهاية غير متوقعة

تنهار أعصاب "زياد" ويحاول قتل "مروان" مجدداً، لكن الأطباء يمنعونه. بعدها يعود إلى منزله ويتصل بـ "مريم" للمرة الأخيرة، قائلاً لها: "كنت بتمنى أمنية في حياتي، ولما اتحققت كل حاجة باظت... البيت الحلو طلع بيت عنكبوت"، ثم ينهي الاتصال ويلقي خاتم الزواج جانباً.

وفي المشهد الأخير، ننتقل إلى ليلة رأس السنة 2026، حيث يظهر "زياد" مع زوجته الجديدة (آية عبد الرازق) وابنتهما، قبل أن يعود بنا "الفلاش باك" إلى عام 2021 للحظة تعارفه الأولى مع "مريم"، لتغلق الحلقة جميع الملفات وتكشف سر التلاعب بالزمن الذي حيّر المشاهدين طوال الأحداث.

