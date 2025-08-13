الإعلان عن عرض فيلم Rental Family بمهرجان لندن السينمائي

المخرج هيكاري يؤكد بأن الفيلم يُقدم معنى الصداقة في طوكيو

تفاصيل فيلم Rental Family

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:04 مساءً - تم الإعلان عن عرض فيلمللمرة الأولى في المملكة المتحدة خلال الدورة الـ69 منالتابع لمعهد الفيلم البريطاني.وتُقام فعاليات مهرجان لندن السينمائي في الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر المُقبل، ومن المنتظر أن يحضر العرض الخاص للفيلم والذي سيُقام يوم 16 أكتوبر المخرج هيكاري والنجم بريندان فريزر إلى العاصمة البريطانية.وعن عرض فيلم " Rental Family " ضمن فعاليات الدورة المُقبلة من مهرجان لندن السينمائي قال المخرج هيكاري بأنه يشعر بالتواضع والشرف الكبير للعودة لفعاليات مهرجان لندن السينمائي من خلال فيلمه الروائي الثاني.وأضاف بأن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية في اليابان ويدور حول أشخاصٍ يسعون للتواصل، ويكتشفون معنى الصداقة الحقيقية في طوكيو الحديثة، كما تمنى أن يُقدم الفيلم فرصةً للهروب من الواقع إلى اليابان المُعاصرة.— The Hollywood Reporter (@THR)فيما قالت مديرة مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الفيلم البريطاني كريستي ماثيسون بأن المهرجان يسعده أن يُقدم أحدث أفلام الكوميديا والدراما للكاتب والمخرج هيكاري ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي، ومن المتوقع أن يخطف الفيلم قلوب عشاق السينما مرةً أخرى بأداء الممثلين المحوري المذهل من خلال فيلمٍ يستكشف تعقيد العلاقات الإنسانية بسخاءٍ كبيرٍ وذكاءٍ لا يُضاهى.يُمكنكم قراءة:ويأتي فيلم " Rental Family " من إخراج هيكاري والذي يُشارك في كتابته أيضًا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من تاكيهيرو هيرا، ماري ياماموتو، شانون ماهينا جورمان، أكيرا إيموتو.وتدور أحداث الفيلم في مدينة طوكيو المعاصرة، حول قصة ممثل أمريكي يُدعى "فريزر" يُكافح لإيجاد هدف حتى يحصل على وظيفة غير مألوفة، ويعمل لدى وكالة يابانية لـ"عائلة تأجير"، ويؤدي أدوارًا بديلة لأشخاص غرباء.