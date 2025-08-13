الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية وبيان يطالب محبيها بالدعاء لها 

أسرتها تدعو لها

المشاهير يدعمون حياةالفهد في وعكتها الصحية

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:58 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة القديرةعلى منصة "إنستغرام" عن تعرضها لوعكة صحية، داعيةً جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء، وأعرب فريق عملها ومؤسسة الفهد عن أملهم في عودتها قريباً إلى محبيها وهي تتمتع بكامل الصحة والعافية.وأصدرت أسرة حياة الفهد بياناً جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أمّ الجميع تمرّ حالياً بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتم الصحة والعافية"، مستشهدين بقول الله تعالى: "وإذا مرضت فهو يشفين".وحرص عدد من النجوم والمشاهير، على تقديم الدعم والمساندة للنجمة الكويتية حياة الفهد، عبر مجموعة من التعليقات من بين هؤلاء الفنانة ريم أرحمة، والتي تمنت الشفاء العاجل لها، وأن يبارك الله عز وجل في عمرها، وكتبت قائلة: "⁨حبيبتي الله يقومها بالسلامه ويعطيها طولة العمر"، وعدد آخر من النجمات أمثال هيلدا ياسين، وهبة الدري وغيرهم من الفنانين، حيث تمنى الجميع في تعليقاتهم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لها.وكان آخر عمل قدمته الفنانةبالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.يمكنكم قراءة.. حياةالفهد في حوار خاص لـ"الخليج 365": عشقي للتاريخ دفعني لاختيار "سنوات الجريش" وهذه رسالتي للجمهور