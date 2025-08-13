جيسيكا سيمبسون تؤكد أن علاقتها بنفسها تغيرت عقب تصوير The Dukes of Hazzard

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:58 مساءً - تذكرت النجمة جيسيكا سيمبسون أيام تصوير مُشاركتها ببطولة فيلم The Dukes of Hazzard والذي تم عرضه للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، وجسدت بطولته أمام كل من جوني نوكسفيل، شون ويليام سكوت، بيرت رينولدز.

جيسيكا سيمبسون تؤكد أنها حينما شاركت بالفيلم لم تكن تثق بنفسها

وقالت النجمة جيسيكا سيمبسون إنها مُندهشة لمرور عشرين عاماً على تجسيدها شخصية "ديزي ديوك" والذي غير حياتها بشكل كبير، وذلك عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

حيث قالت في منشورها: "من المُدهش أن أتذكر حالتي النفسية وانعدام ثقتي بنفسي أثناء تصوير هذا الفيديو الموسيقي لأغنية دوكس أوف هازارد، لن أنسى أبداً اضطراري لاتخاذ قرار واعٍ بتغيير مجرى الحديث في رأسي، وخجلي الشديد لإخراج هذا الفيديو بثقة ديزي ديوك الواثقة بنفسها".

كما أكدت أنها أثناء تصوير الفيديو الموسيقي تغيرت علاقتها بنفسها تماماً، وتحول خوفها إلى قوة وأصبحت الشجاعة خياراً أمامها.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson)



وكانت قد صرَّحت النجمة جيسيكا سيمبسون في وقت سابق لمجلة "People" أنها لا تزال حتى الآن ترتدي الـ"شورت" الجينز الشهير الذي ارتدته في الفيلم.

جيسيكا سيمبسون تُوضح بأنها خاضت رحلةً تجاه حب الذات

وعلى الرغم من أن الأمر لم يكن سهلاً دائماً إلا أن جيسيكا خاضت رحلةً إيجابية تجاه حب الذات، وقالت خلال تصريحها لـ"People" في وقت سابق إنها أرادت بالطبع أن تكون في أبهى صورة وتُمارس الرياضة مع أطفالها وتركض دون أن تشعر بثقل كبير.

Jessica Simpson Says Her Relationship with Herself 'Completely Transformed' Filming Dukes of Hazzard 20 Years Ago https://t.co/gK2tDePF8O — People (@people) August 12, 2025

— People (@people)



كما أعربت سيمبسون عن سعادتها بأن جميع الأجساد المختلفة بما في ذلك أجساد النساء ذوات القوام الممتلئ، أصبحت الآن موضع تقدير من قبل الجمهور، موضحة: "أشكر الله أن الزمن يتغير قليلاً، وأن الناس يدافعون عن أنفسهم، وأن يجعلوا الأمر لا يقتصر فقط على صورة الجسد، آمل أن أكون جزءاً من التغيير الذي سينشأن عليه بناتي في عالم يسمح لهن بتقبل أنفسهن مهما كان حجمهن".

ومن خلال مذكراتها والتي صدرت عام 2020 بعنوان "كتاب مفتوح"، تحدثت جيسيكا سيمبسون عن كيف أن تجسيدها لشخصية "ديزي ديوك" صنعت لها نموذجاً ذهبياً لبقية مسيرتي المهنية.

