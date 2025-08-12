موعد طرح فيلم عودة الماموث لـ أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا في السينمات

موعد طرح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في دور السينما

رحلة صناعة الفيلم استغرقت 3 سنوات

الفيلم سيُغير كثيرًا من صناعة السينما المصرية

قصة وأبطال فيلم "أوسكار: عودة الماموث"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:03 مساءً - استقرت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار: عودة الماموث" بطولةعلى موعد طرحه النهائي في دور السينما، بعد فترة طويلة من التوقف والتأجيل، حيث اقترب موعد إطلاقه للجمهور أخيرًا.ومن المُقرر طرح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في دور السينما المصرية، اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المُقبل، ليختتم موسم أفلام صيف 2025 رسميًا، حيث تدرس الشركة المنتجة مع جهات التوزيع حاليًا تحديد اليوم الذي سيُطلق فيه الفيلم في دور العرض، إذ ربما سيكون الأسبوع الأول من الشهر.واستغرقت رحلة فيلم أحمد صلاح حسني الجديد، أكثر من 3 سنوات كاملة ما بين التحضير والتصوير، إذ يُعد هذا المشروع السينمائي هو الأول من نوعه في مصر، من حيث فكرة وجود كائن ضخم طوال الأحداث، بالإضافة إلى الاعتماد على الجرافيك بشكلٍ كبير، إلى جانب مشاركة عدد كبير من صُنّاع السينما من خارج مصر، والذين سبق وشاركوا في العديد من الأعمال السينمائية في هوليوود.وكان المخرج هشام الرشيدي، قال في بيانٍ صحفي سابق، إنّ: "هذا الفيلم من الأعمال الضخمة إنتاجيًا، وسيُغير كثيرًا في صناعة السينما المصرية، وسيُساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة العالم للأعمال السينمائية في مصر، إذ أنه من المقرر طرح الفيلم في معظم بلدان العالم، مثل كوريا، والصين، واليابان، والهند، وروسيا، وتركيا، وأمريكا وغيرها".وتدور أحداث "أوسكار: عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.الفيلم بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، والعمل فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.