آية سليم بطلة كليب حبك لو غلطة لـ تامر حسني تستنجد من مطار باريس.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:03 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية آية سليم، لموقف صعب بعد فقدانها لحقيبتها في مطار باريس، والتي احتوت على قطع ثمينة من المجوهرات، ‏بينها خاتم من الماس وساعة روليكس فاخرة.‏

آية سليم تستنجد لإيجاد حقيبتها

قامت آية سليم، بإعلان فقدانها لحقيبتها عبر خاصية الستوري لحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" من خلال فيديو ‏قصير به مقطع صوتي مضحك للفنانة فيفي عبده تهون به على نفسها من أثر الواقعة وأرفقت منشورًا جاء كالتالي: "شنطتي ضاعت من ‏مطار باريس لإسبانيا فيها خاتم الماظ وشنطة فيها ساعة روليكس، قلبي هيوقف يا جماعة والله مش قادرة حد يقدر يساعدني".‏

آية سليم تعلن خبر فقدانها لحقيبتها- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بإنستغرام

ظهور مميز لـ آية سليم في "حبك لو غلطة"

ظهرت آية سليم، كموديل مع الفنان تامر حسني في كليب أغنية "حبك لو غلطة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه. وتأتي من كلمات ‏وألحان تامر حسني، وتظهر فيه آية سليم في دور جذاب يتناسب مع الأجواء الرومانسية للأغنية والتي حملت الطابع الرومانسي وسْط ‏أجواء صيفية مبهجة في البحر، مع حالة انسجام وقصة حب يقدّمها الكليب بينهما. وجاءت كلماتها: "حبك لو غلطة. والزمان رجع بيا أنا ‏تاني هغلطها وهحبك أكتر كمان".‏

آية سليم في سطور

آية سليم، هي فنانة شابة، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 عبر مسلسل "فرق توقيت" مع ‏تامر حسني. كما برزت في أعمال متنوعة مثل "الكبريت الأحمر"، "ورق التوت" 2023 بدور ياسمين، ومسلسل "وبينا ميعاد" 2024.

وتمتلك آية سليم ‏موهبة لافتة وحضوراً قوياً جعلها من أبرز الصاعدات في الساحة الفنية المصرية.‏



