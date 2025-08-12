جنات: تصدُّر أغاني ألبومي الترند ليس معناه أني أفضل من غيري

جنات تعود للألبومات بعد غياب سنوات

منافسة كبار نجوم الغناء

أغاني ألبوم "ألوم على مين"

ألوم على مين .. كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع يوسف حسين

النص اللي يخص .. كلمات سيد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع يوسف حسين

مبسوطين .. كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين

أشيك واحدة .. كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين

من الليلة .. كلمات محب غبور، ألحان بلال محمد، توزيع يوسف حسين

فات بكرة .. كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع يوسف حسين

ماليش شبه .. كلمات صلاح دوشة، ألحان صلاح دوشة، توزيع بيشو

صبري طال .. كلمات فاطمة هيبة، ألحان صلاح دوشة، توزيع وميكس بيشو

كاش كاش.. مع زكريا الغافولي..كلمات زكريا الغافولي ويونس آدم، ألحان زكريا الغافولي، توزيع موسيقي علاء زيدون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:03 مساءً - أكدت الفنانةأن تصدّر ألبومها الجديد "" قائمة ترند يوتيوب في عدة دول عربية، لا يعني بالضرورة أنها أفضل من غيرها، مشددة على أن نجاحها لا يلغي أو يقلل من نجاحات زملائها في الوسط الفني وأن المنافسة في الساحة الغنائية يجب أن تبقى شريفة وهادفة لخدمة الجمهور.طرحت جنات ألبوم "ألوم على مين" بعد غياب سنوات عن تقديم ألبومات غنائية، حيث اكتفت بالتواجد خلال أغاني سنجل طرحتها بشكل متتالٍ، قد حقق صدى واسعًا، حيث تصدرت أكثر من أغنية منه الترند في مصر والسعودية والمغرب، من بينها: "ألوم على مين" و"فات بكرة" و"كاش كاش" و"الليلة".قد تحب قراءة.. 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا إلى الموعدوأوضحتفي بيان صحفي، أن ردود الأفعال حول الألبوم فاقت توقعاتها، مشيرة إلى أن تصدّر الترند على موقع يوتيوب وباقي المنصات، أمر متغير بطبيعته، إذ تدخل أغنيات جديدة وتخرج أخرى بشكل شبه يومي، لكن ذلك يعكس – من وجهة نظرها – أن الموسم الغنائي الحالي غني ومتنوع ويخدم المستمع العربي أولًا وأخيرًا.وأضافت جنات: "الفترة الأخيرة شهدت طرح ألبومات مهمة لنجوم كبار مثل عمرو دياب، آمال ماهر، أصالة، وتامر حسني، وهذا يخلق منافسة قوية تصب في صالح الجمهور. وبالنسبة لي، لا يعني تصدّر خمس أغنيات من ألبومي في ثلاث دول عربية أنني الأفضل؛ بالعكس، نحن نكمل بعضنا، وأحب أن أنجح بهدوء، فالمنافسة ليست همّي الأول، بل رضا الجمهور، والحمد لله لم يخذلني".