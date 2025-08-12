أمل المستقبل: سارة فيرغسون تحتفي باليوم العالمي للشباب بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:14 مساءً - لطالما اشتهرت سارة فيرغسون، دوقة يورك، بنشاطها الدائم ومشاركتها الرسمية وغير الرسمية في مختلف الفعاليات، ورغم أن آخر عامين باتت مُقلة بسبب إصابتها السابقة بمرض السرطان، لكنها لم تتخل أبدًا عن مشاركتها بين الحين والآخر في مناسبات تمسّ قلبها، مثل الاهتمام بالشباب ودعمهم. لذلك حرصت دوقة يورك على الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والذي وافق اليوم 12 أغسطس.

سارة فيرغسون تشارك في فعالية خاصية باليوم العالمي للشباب

شاركت سارة فيرغسون، البالغة من العُمر 65 عامًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور المؤثرة مع أطفال وشباب احتفالاً بـ"يوم الشباب العالمي"، أغلبها من مجلس تأثير الشباب، الذي كانت قد أطلقته خلال أسبوع المناخ في نيويورك عام 2024.

وأرفقت المنشور بكلمات ملهمة تحث الشباب على الإبداع والعمل المجتمعي، مُعبرة عن أملها الكبير في مستقبل مشرق يقوده الشباب.

وجاءت الرسالة المرفقة بالمنشور كالتالي: "يوم شباب عالمي سعيد. على مر السنين، رأيتُ بنفسي اليوم تألق وعزيمة الشباب".

وأضافت: "من الفصول الدراسية إلى المشاريع المجتمعية، التقيتُ بالعديد من الشباب المتميزين الذين تُلهم إبداعاتهم وطاقتهم وحماسهم أملاً كبيراً بالمستقبل. أفعالهم، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، تُحدث فرقاً حقيقياً". واختتمت بعبارة: "اليوم نحتفل بكم".

سارة فيرغسون تسجل حضوراً ملكياً في بطولة ويمبلدون

كان آخر ظهور رسمي لسارة فيرغسون، دوقة يورك، في يونيو الماضي، بحضورها اليوم الأول من بطولة ويمبلدون للتنس بلندن. ووصلت دوقة يورك، إلى الحدث برفقة ابنتها الأميرة بياتريس؛ حيث جلستا في المقصورة الملكية.

كانت فيرغسون (المعروفة إعلامياً باسم فيرغي) والأميرة بياتريس، البالغة من العمر 36 عاماً، من المشجعين المتحمسين في المدرجات أثناء مشاهدتهما مباراة فردي الرجال بين حامل اللقب كارلوس ألكاراز وفابيو فونيني.

وكان لحضور فيرغي ذكرى مميزة في هذا المكان؛ إذ يُعتقد بأنها لم تجلس في المقصورة الملكية في ويمبلدون منذ 37 عاماً، حيث آخر مرة حضرت فيها كانت عام 1988 إلى جانب الأميرة ديانا، التي كانت تعتبرها أفضل صديقة لها. وبينما التُقطت آخر صورة للدوقة في البطولة عام 2000، أفادت التقارير أنها لم تحضر منذ ذلك الحين.



