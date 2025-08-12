اللقاء الثالث نار: “حبّ ودموع” يضع هاندا وباريش في واجهة الدراما… وأجور خياليّة تثير الجدل

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بصور الممثّلَين التّركيَّين هاندا أرتشيل وبارتش أردوتش وهما يقفان جنبًا إلى جنب بعد انطلاق تصوير المسلسل التّركيّ المنتظر “حبّ ودموع”، ليشعل الثّنائيّ حماسة الجمهور قبل عرضه.

يشكّل هذا العمل ثالث تعاون بين هاندا وبارتش بعد فيلم “دعها للرّياح” الّذي أُطلق على منصّة عالميّة في فبراير الماضي ومسلسل “تذكّر الحبّ” الّذي بدأ عرضه مؤخّرًا على ديزني بلاس وتضمّن مشاهد جريئة أثارت الجدل.

المسلسل الجديد، المقتبس عن الدّراما الكوريّة الأسطوريّة “Queen of Tears”، ومن المقرّر أن يُعرض “حبّ ودموع” في سبتمبر/أيلول المقبل على قناة ATV وهو من إنتاج O3 Medya

وDass Production، إذ يتقاضى النّجمان أجرًا يصل إلى ٣.٥ ملايين ليرة تركيّة عن كلّ حلقة وهو الأعلى في مسيرتهما حتّى الآن.

نذكر أنّ الجمهور يترقّب بشغف هذه النّسخة التّركيّة الّتي يُتوقّع أن تكون من أكثر مسلسلات الموسم الجديد إثارةً للجدل ونجاحًا.

على صعيد آخر، سبق أن نشرت هاندا أرتشيل للمتابعين عبر حسابها على موقع إنستغرام أكثر من صورة من أجواء مشاهدتها نهائيّ بطولة ويمبلدون للتّنس في لندن بصحبة حبيبها هاكان صابانجي. جاءت الصّور لتؤكّد عمق العلاقة بين هاندا وهاكان خاصّة بعدما انتشرت مؤخّرًا أخبارٌ تحدّثت عن انفصالهما.

أمّا لناحية باريش أردوتش فقد تعاقد على بطولة فيلم جديد تدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة بعنوان “السّيد المرعب” ويروي العمل قصّة “جون ويك” بحسب ما تمّ تداوله عبر الصّحافة التّركيّة.