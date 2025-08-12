القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - تم القبض على شخصين؛ للاشتباه في تورطهما في سرقة منزل النجم العالمي براد بيت، والذي وقع يوم 25 يونيو الماضي.

المُشتبه بهما متهمان بسرقة منزل آخر في كاليفورنيا

وكان قد أُلقي القبض على كل من جاكوري أرمان واتسون، وداماري زير تشارلز، وكلاهما يبلغان من العمر 18 عاماً، أمس الإثنين 11 أغسطس، بتهمة السطو من الدرجة الأولى، ومن المنتظر الحُكم عليهما بتشديد العقوبة؛ لارتكابهما الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر.

كما تم اتهامهما بسرقة منزل آخر بمقاطعة أورانج، في كاليفورنيا يوم 7 أغسطس الحالي، وبحسب سجلات محكمة مقاطعة أورانج، والتي حصلت عليها "People"، يُحتجز المشتبه بهما من دون كفالة في حال إدانتهما، وقد يواجهان عقوبة سجن تصل إلى ست سنوات.

كما يُزعم أن المشتبه بهما جُزءاً من عصابة اقتحمت عدة منازل في جنوب كاليفورنيا، ويأتي القبض عليهما بعد أكثر من شهر بقليل من اقتحام منزل براد بيت في حي لوس فيليز بلوس أنجلوس، يوم الأربعاء 25 يونيو.

تفاصيل حادث سرقة منزل براد بيت

وقد وقعت عملية سرقة منزل النجم العالمي براد بيت في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في 25 يونيو الماضي، حيث اقتحم المشتبه بهما المنزل عبر النافذة الأمامية، وفقاً لما ذكرته شرطة لوس أنجلوس سابقاً لـ "People"، وقد أوضحت الشرطة حينها بأن المُشتبه بهما قد نهبا المكان، ثم فرّا منه، حامليْن ممتلكات متنوعة.

وعند وقوع عملية السرقة، لم يكن براد بيت موجوداً بالمنزل، وقد تم تحديد هوية المُشتبه بهما؛ واتسون وتشارلز، ولكن لم يتم الإعلان عن هوية المشتبه به الثالث، وقد يواجه الاثنان تهماً تتعلق بسرقة بيت في الأيام المقبلة، وفقاً لقناة NBC 4.

منازل المُشاهير تتعرض للسرقة في لوس أنجلوس

وجاء حادث سرقة منزل النجم براد بيت، في خضم سلسلة من اقتحامات منازل المشاهير في لوس أنجلوس المنتشرة هذا العام، حيث تعرض منزل النجمة نيكول كيدمان، وزوجها كيث أوربان في لوس أنجلوس، للسرقة في يوم الحب، وحينها تم الإعلان بأن اللصوص حطموا باباً أو نافذة زجاجية لاقتحام المنزل قبل سرقته، والهروب منه، وفقاً لمصادر الشرطة لشبكات NBC News وABC News وTMZ.

وبعد سرقة منزل براد بيت، حاول شخص ما سرقة منزل دودجرز يوشينوبو ياماموتو، نجم فريق لوس أنجلوس في هوليوود هيلز، يوم 30 يوليو الماضي، كما تعرض في الصيف الماضي منزل النجم توم هانكس وريتا ويلسون في لوس أنجلوس للسرقة أيضاً، وفقًا لـ ABC 7.

