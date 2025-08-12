انتهاء تصوير فيلم السادة الأفاضل لـ محمد ممدوح: أجواء حماسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - انتهى صناع وأبطال فيلم "السادة الأفاضل" من تصوير كافة مشاهده، عقب فترة تصوير طويلة تنقل خلالها فريق العمل بين مواقع تصوير متعددة.

المخرج كريم الشناوي يحتفل برفقة أبطال فيلم السادة الأفاضل بانتهاء تصويره

سكرين شوت من " الاستوري" الخاص بحساب المخرج كريم الشناوي على إنستغرام

فيلم "السادة الأفاضل" ..قصته وأبطاله

حرص مخرج الفيلم كريم الشناوي، على الاحتفال بانتهاء تصوير العمل برفقة نجومه وأبطاله بداخل لوكيشن تصوير آخر مشاهده، ووثق تلك اللحظات التي تخللتها السعادة والفرحة، بمجموعة من الفيديوهات القصيرة والصور عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وظهر في إحداها وهو يوجه رسالة لكل شخص شارك في هذا الفيلم، وسط حالة من التصفيق الحاد من قبل المتواجدين.تدور أحداثحول صراع بين عائلتين؛ الأولى تعيش في إحدى القرى الريفية ويبرز من أفرادها محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي، والثانية مقيمة في القاهرة ومن أفرادها طه دسوقي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، وتربط بين العائلتين صلة تؤدي إلى سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، انتصار، على صبحي مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

أشرف عبد الباقي يعود للسينما بعد غياب

يُعيدالفنان أشرف عبد الباقي مرة أخرى لشاشة السينما، بعد غياب 4 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه "سقراط ونبيلة" عام 2021 الذي لم يُعرض في دور السينما المصرية، فيما اقتصرت مشاركاته السينمائية خلال السنوات الماضية على الظهور كضيف شرف في الأفلام أبرزها: "مين يصدق؟" إخراج ابنته زينة، "عمهم" بطولة محمد إمام، "إطلعولي بره" بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

يمكنكم قراءة..السينما تجمع محمد ممدوح وطه دسوقي في فيلمين متتاليين

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».