كاظم الساهر بموسم جدة.. تعرفوا إلى موعد حفله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - في ليلة تُطرب العشاق وبأمسية استثنائية، يطل الفنان كاظم الساهر على جمهوره في المملكة العربية السعودية، وتحديداً بجدة، وذلك يوم الخميس 21 أغسطس 2025، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتأتي هذه الحفلة ضمن برنامج حفلات موسم جدة، تحت شعار "جدة غير"، وبتنظيم من شركة بنش مارك.

الترويج لحفل كاظم الساهر

وكان حساب بنش مارك قد نشر بوستر الحفل، وأعلن عن موعده وكتب: "قيصر الغناء العربي كاظم الساهر يطل عليكم في ليلة استثنائية!، 21 أغسطس، جدة عبادي الجوهر أرينا، كونوا على موعد مع الفن، العشق، والموسيقى التي لا تُنسى، تطرح التذاكر يوم 12 أغسطس 8 مساءً"

كما نشر حساب موسم جدة على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب "قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر يلتقيكم بأروع الكلمات والألحان، استعدوا لأمسية من الطرب الأصيل 21 أغسطس مسرح عبادي الجوهر أرينا".

حفلات كاظم الساهر بالسعودية

هذا وقد اعتاد عشاق ومحبو الفنان كاظم الساهر، أن يعيشوا معه أجواء غنائية تفيض بالرومانسية؛ حيث يقدم بحفلاته مزيجاً من كلاسيكياته الخالدة التي شكّلت وجدان عشاقه على مدى العقود، إلى جانب مختارات من أحدث أعماله التي نالت إعجاب الجمهور العربي أيضاً.

وقد قامت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك بتجهيزات خاصة لهذا الليلة، وذلك لإضفاء مزيد من السحر على الأمسية، وسيحظى الحفل بتنظيم متكامل يليق بمكانة الساهر، مع تصميم مسرحي فاخر، وديكورات مبهرة، وإضاءة احترافية تُواكب الإحساس في كل لحن؛ لتجعل كل أغنية لوحة فنية متكاملة ويعيش الجمهور معه ليلة خاصة.

ويأتي الحفل هذا العام بتجربة موسيقية وبصرية جديدة، مع توزيع موسيقي خاص وإضاءة صُممت خصيصاً لهذه الليلة، في أجواء مسرحية تضيف سحراً خاصاً للتجربة، المقاعد الأمامية محدودة جداً، والتجارب السابقة تؤكد أن التذاكر تنفد خلال ساعات من طرحها.

وستُطرح التذاكر عبر المنصات الرسمية، وسط ترقب جماهيري كبير وإقبال متوقع منذ اللحظات الأولى للطرح.

نشاطات كاظم الساهر

وكانقد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات، كان منها عودة إلى مهرجان "إهدنيات الدولي" في ليلتين وبحضور 7000 محب من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم. كما سيحيي حفلاً في الأردن وتحديداً بعمان بتاريخ 14 أغسطس. كما يستعد لإحياء حفل في سلطنة عُمان، وتحديداً في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مسرح مدينة العرفان بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

