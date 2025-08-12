رسائل دعم من أصالة وإليسا لأنغام في أزمتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - تتلقى الفنانة أنغام دعماً كبيراً من محبيها وأصدقائها بالوسط الفني، وذلك بسبب وعكتها الصحية الأخيرة وإجرائها لعمليات جراحية خطيرة في البنكرياس.

وقد عبرت أصالة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لصديقتها أنغام وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك وأنتي بطله ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّه كمان رح تفوزي ومتل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى".

رسالة إليسا لأنغام

وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة خاصة لـ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات إكس، ونشرت صورة قديمة جمعتهما في وقتٍ سابق، وكتبت تعليق قالت فيه: "حبيبتي سلامة قلبك، الله يقومك بالسلامة وما تشوفي شر".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، وطالب البعض إليسا بالكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية، خاصةً وأنه خلال الفترة الماضية ترددت العديد من الأقاويل التي تفيد بتدهور الحالة الصحية لأنغام بعد إجراء الجراحة الثانية، ووضعها في غرفة عزل بسبب ضعف مناعتها.

حبيبتي سلامة قلبك، الله يقومك بالسلامة وما تشوفي شر 🙏🙏❤️ @Angham pic.twitter.com/4wDyuPLDhD — Elissa (@elissakh) August 10, 2025

حقيقة تدهور حالتها الصحية

— Elissa (@elissakh)يُشار إلى أن الإعلامي محمود سعد حرص على أن يطمئن جمهوربصفته صديق مقرب منها وأسرتها، وكتب منذ أيام منشور على فيس بوك قال فيه: "طلبتم مني اطمنكم على صحة انغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح اطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا.. دعواتكم ان ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وان شاء الله اطمنكم عليها أول بأول".

على جانب آخر أكد شقيقها خالد سليمان استقرار حالتها الصحية، وأوضح أنها حالياً تخضع لمراقبة طبية دقيقة للاطمئنان على نجاح العملية وعدم حدوث أي مضاعفات، وقال أنه من المفترض أن تعود لمصر في أقرب وقت، وقال والدها الموسيقار محمد علي سليمان أنه يتواصل مع ابنته بشكل يومي، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.

يُشار إلى أن أنغام قامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.

